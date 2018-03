Přežije Jenerálka? Populární zahrádkářskou osadu ohrožují nevyjasněné majetkové vztahy

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Jenerálka v Praze 6 patří mezi nejlépe udržované zahrádkářské kolonie na území Prahy.

Praha - Lidé z Prahy 6 žádají peticí zachování zahrádkové osady Jenerálka. Kolem 500 lidí skrze ni vyzvalo zastupitelstvo městské části, aby aktivně podpořilo zachování osady a její další rozvoj. Jenerálku ohrožují nevyjasněné majetkové vztahy. O doručení petice na radnici informovala zastupitelka městské části Simona Nesvadbová (ODS). Hlavní město se už snaží získat pozemky do svého vlastnictví.

"Je to oáza přírody a aktivního života pro mnoho lidí. Především v létě se stává přechodným bydlištěm pro mnoho seniorů, ale i rodin s dětmi, kteří by jinak zůstávali zavření ve svých domovech. Chceme osadu zachovat a dát lidem jistotu, že jejich chatičky, ale i desítky let práce, nenávratně nezmizí a nepodlehnou ryze ekonomickým zájmům," řekla Alena Sadílková z výboru Zahrádkové osady Jenerálka.

Letos v lednu pražští zastupitelé schválili, aby se hlavní město pokusilo získat pozemky do svého výhradního vlastnictví. Společnost Manalisten, která má většinový podíl, na pozemcích zahrádkáře nechce. V říjnu 2016 podala žalobu, kterou se domáhá získání podílu hlavního města do svého vlastnictví. Stejný požadavek má ale také Praha, která chce získat pozemky druhého majitele do svého vlastnictví. Spor řeší soud už delší dobu.

Pokud by Praha u soudu neuspěla, nemusí to znamenat, že na místě osady vyroste nějaký developerský projekt, a to díky územnímu plánu. "My můžeme, i když ty pozemky budou patřit soukromníkovi, trvat na tom, že tam zůstane zachovaná ta zahrádkářská funkce, což i v návrhu územního plánu činíme," řekla náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Zelení/Trojkoalice).

"Další významnou větví majetkových sporů jsou duplicitní zápisy u některých pozemků na Jenerálce, kde je duplicitně zapsáno jak vlastnictví hlavního města Prahy, tak České republiky, zde již bylo pravomocně rozhodnuto a významná část pozemků Jenerálka byla přisouzena do vlastnictví České republiky," sdělil tiskový mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek.

Už v roce 2014 Praha 6 usilovala o odkoupení části pozemků Jenerálky od soukromých majitelů, aby ochránila místo před zastavěním. Se třemi majiteli se však městská část neshodla kvůli podmínkám prodeje. Spoluvlastnické podíly získala společnost Manalisten.

Jenerálka je nad Šáreckým údolím o chráněného území přírodního parku a oblasti klidu Šárka - Lysolaje, přispívá k zachování zeleně a zadržování vody v krajině. Funguje od roku 1965. Patří mezi nejlépe udržované zahrádkářské kolonie na území Prahy.