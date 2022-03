Historický kolotoč stojí na pražské Letenské pláni již od konce 19. století. Fungoval 112 let, až do roku 2006. Návštěvníci se mohli projíždět na figurínách koní, které byly potažené pravou kůží, postupně přibyly makety autíček. Technická rarita se průběžně opravuje již osm let, na renovaci se složili Pražané i formy. Nyní se práce chýlí ke konci, atrakce by se měla otevřít v červenci.

