Kvůli spalničkám pomůže pražským záchranářům armáda. Vojáci mají dostatečné očkování

před 4 hodinami

V Česku je podle posledních informací 88 případů nakažení spalničkami, z toho 59 připadá na Prahu.

Praha - Pražské zdravotnické záchranné službě (ZZS) vypomůže kvůli spalničkám armáda. Zatím absolvuje školení u záchranné služby deset vojáků polní nemocnice, kteří budou v případě potřeby připraveni posílit počet výjezdních jednotek.

Novinářům to řekl ředitel pražských záchranářů Petr Kolouch. Kvůli kontaktu se spalničkami zůstávají doma dvě desítky zaměstnanců pražské ZZS a motolská nemocnice kvůli nakažení jednoho ze zaměstnanců a izolaci ostatních musela uzavřít lůžkovou část urgentního příjmu. V Česku je podle posledních informací 88 případů nakažení spalničkami, z toho 59 připadá na Prahu.

ZZS oslovila armádu z preventivních důvodů. "Ve chvíli, kdy se spalničky začaly akcentovat (…), tak bychom byli špatnými manažery, kdybychom nezačali připravovat opatření v případě, že by hygienici přikázali izolační opatření," řekl ředitel pražských záchranářů Petr Kolouch.

Výhoda pomoci od armády spočívá v tom, že jsou vojáci polní nemocnice dostatečně proočkovaní a mají vzdělání v oblasti poskytování zdravotnické péče. "Oni budou poskytovat stejnou zdravotnickou činnost, jako poskytují v době svého civilního zařazení," řekl Kolouch. Deset vojenských záchranářů, kteří byli z preventivních důvodů přeočkováni proti spalničkám, proto stačí proškolit jen o provozu záchranné služby.

Armáda spoluprací získá možnost k ověření postupů. "Je to víceméně jedno, jestli to je v polních podmínkách, nebo v podmínkách zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Jedná se o poskytování stejné úrovně péče," řekl brigádní generál Zoltán Bubeník.

V tuto chvíli je počet deseti vojáků dostatečný a podle Koloucha ani není nutné v tuto chvíli všechny nasadit. Nepředpokládá proto, že by bylo nutné zvýšit počet povolaných příslušníků armády. Vojáci budou druhými členy výjezdových skupin.

Spolupráce mezi pražskou ZZS a armádou potrvá od středy 25. dubna do 4. května, což podle Bubeníka souvisí s nařízením izolačních a preventivních opatření, než se vrátí do práce zaměstnanci nemocnice Motol a záchranáři, kteří jsou v izolaci. Do té doby bude armáda v pohotovostním režimu. Pokud by nastala podobná situace v budoucnosti, mohly by v případě nutnosti vojáci nastoupit do pomocného režimu do 48 až 72 hodin. Vojáci jsou nasazováni jen ve výjimečných situacích.

Spalničky jsou vysoce nakažlivé i v době, než se u pacientů projeví jejich první příznaky, kterými jsou horečka, rýma, kašel, slzící oči, bělavé tečky se zarudlým okolím na sliznici tváří a vyrážka. "Je potřeba hlídat jakýkoli chřipkový pocit spojený s vyrážkou, to jsou asi ty základní příznaky," dodal Kolouch. Všichni lidé, kteří volají na tísňovou linku, kteří jsou kvůli tomuto onemocnění v izolaci, by tuto skutečnost měli oznámit při hovoru s dispečerkou nebo nejpozději posádkám při příjezdu.