Kvůli pádu člověka do kolejiště stojí část linky metra C mezi stanicemi Kačerov a Florenc

AKTUALIZOVÁNO před 34 minutami

Kvůli pádu člověka do kolejiště nejezdí část linky C metra mezi stanicemi Kačerov a Florenc. Cestující mohou místo metra využít náhradní autobusovou dopravu. Nehoda ovlivnila také provoz tramvajové linky 6, která jezdí odklonem. Vyplývá to z informací na webu pražského dopravního podniku. Kdy by se mohlo metro znovu rozjet, podnik neuvedl. Provoz části linky C byl zastaven kolem 21:30 kvůli pádu člověka do kolejiště ve stanici Pražského povstání. Na místě nyní zasahují hasiči. Ze stanice Pražského povstání na Kačerov vozí cestující autobusy. Tramvajová linka 6 je odkloněna ze zastávky Nuselské schody přes Pražského povstání k Vozovně Pankrác.