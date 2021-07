Policie stíhá dva lidi kvůli zřícení budovy v Praze, při němž se zranili tři dělníci

Britská rocková skupina The Rolling Stones bude příští týden pokračovat v turné po USA, které musela přerušit kvůli pandemii. První vystoupení plánuje na 26. září v St. Louis, do 20. listopadu budou následovat Pittsburgh, Los Angeles nebo New Orleans.

"Nemůžu se dočkat, až budu zpátky na pódiu. Chci všem poděkovat za trpělivost," říká sedmasedmdesátiletý zpěvák Mick Jagger. "Jsme zase na cestě," doplňuje stejně starý kytarista Keith Richards. Příští léto si připomenou 60 let od svého prvního společného koncertu.