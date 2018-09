Krnáčová památkáře neodstřihne. Zastupitelé se jejím návrhem odmítli zabývat

Pražská primátorka Adriana Krnáčová neuspěla s návrhem, aby se památkáři odstavili od rozhodování o stavbách. Zastupitelé jej stáhli z programu zastupitelstva.

Praha - Pražské zastupitelstvo nepředloží sněmovně návrh změny zákona, kterým by se památkáři odstřihli od rozhodování o stavbách. Zastupitelé to velkou většinou stáhli z programu jednání.

Návrh, aby byl Národní památkový ústav (NPÚ) odstavený od posuzování stavebních projektů v památkově chráněných územích měst a obcí, předložila primátorka Adriana Krnáčová (ANO) na jednání rady minulý týden. Neinformovala o tom nejen své koaliční partnery, ale nevěděl o tom ani nikdo z klubu ANO. Rada bod poté zařadila na program posledního zastupitelstva před volbami, které se koná ve čtvrtek.

Pokud by návrh zastupitelstvem prošel, musela by se jím zabývat Poslanecká sněmovna. Kraje včetně Prahy totiž mají právo na zákonodárnou iniciativu - mohou předkládat zákony. Využívají ji ale jen velmi zřídka.

Dosud mají úředníci povinnost vyžádat si stanovisko od NPÚ, kterým se ale při závěrečném posuzování nemusí řídit. Po změně by projekty schvalovali jen úředníci radnice, respektive magistrátní Odbor památkové péče. Zejména menší města však nemají dostatek kvalifikovaných odborníků, a tak by podle kritiků mohlo dojít ke znehodnocení některých historicky cenných budov.

Ne všichni koaliční politici s tím proto souhlasili. "Návrh je tak hloupý a samolibý, že se ani nedá vylepšit žádným pozměňovacím návrhem," uvedl Matěj Stropnický za Trojkoalici zelených, lidovců a STAN. Ta má tři zástupce v jedenáctičlenné radě, která záměr poslala do zastupitelstva. "Návrh neprojednal legislativní ani kulturní výbor," dodal Stropnický s tím, že pro návrh ruku nezvedne.

Podle Krnáčové by změna mohla zrychlit stavební řízení. V navrhovaném materiálu město například NPÚ vytýká, že nerespektuje zákonem stanovené lhůty, které má magistrát na svá rozhodnutí.

To však primátorce příliš nevěří opozice. "Směřuje to k tomu, že památková péče absolutně zkolabuje," řekl Václav Novotný (TOP 09). Praha sice má podle něj na magistrátu dost kvalifikovaných památkářů, ale to už neplatí o menších městech. "Proto nemá návrh hlavního města ve sněmovně šanci. Jakkoliv si o Parlamentu nedělám iluze, tak si myslím, že je do té míry soudný, že tu iniciativu nevezme v potaz," dodal.

Sám připouští, že památkový zákon, který je z roku 1987, už dávno neodpovídá původním potřebám. "Je předrevoluční a vůbec nebere v úvahu soukromé vlastnictví. Ale není to možné řešit takto diletantsky," říká Novotný. Proti návrhu se postavily i kulturní instituce, jako je UNESCO nebo Mezinárodní rada pro památky a sídla (ICOMOS). V prohlášení vyzvaly pražské zastupitelstvo, aby návrh zamítlo.

Zastupitelé nakonec velkou většinou návrh odmítli projednat - pro stažení zvedlo ruku 40 z nich, dva byli proti stažení a tři se zdrželi. Zbytek nehlasoval. Proti stažení byla kromě Krnáčové její stranická kolegyně Eliška Kaplicky.