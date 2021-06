Konec jedné éry. Praha se po čtvrtstoletí rozloučí s "hranatými" tramvajemi T6A5

Pražský dopravní podnik se rozloučí s tramvajemi T6A5. Po více než 25 letech nasazení v sobotu vyjede na svou poslední jízdu všech pět vozidel tohoto typu, které ještě zůstaly v provozu. Dva z nich si DPP ponechá pro příležitostný retroprovoz, další tři nabídne k prodeji. Jednu další má podnik ve stálé expozici ve svém muzeu.

Tramvaje si svou poslední pravidelnou linku odbydou na lince č. 4 v sobotu od 8:00 do 18:00, kde budou v intervalech 15 minut jezdit v úseku mezi obratišti Smíchovské nádraží a Čechovo náměstí. Budou na nich platit běžné tarify a jízdenky na hromadnou dopravu.

Šestá, muzejní tramvaj bude ve stejném intervalu vystavena na obratišti na Smíchovském nádraží a fanoušci MHD si u ní budou moct vyzvednout a orazítkovat pamětní jízdenku.

Následně se všechny tramvaje vydají na průvod Prahou do smyčky Špejchar, kde si je budou moct příznivci tramvají společně vyfotit. V sedm večer se pak tramvaje naposledy odeberou do svých vozoven.

Rozlučka navíc symbolicky odkazuje k řadě skutečností z historie tramvaje. "Je to téměř přesně 26 let od převzetí prvních dvou vozů T6A5, což proběhlo 24. června 1995. Tramvaje T6A5 jsme poprvé do provozu nasadili právě na linku č. 4. Čtyřka byla svého času jakousi kmenovou linkou těchto tramvají," řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP - Povrch.

Dvě z tramvají si dopravní podnik nechá - půjde o první a poslední, 150. kus, který od Tatry nakoupil. Bude je nasazovat při takzvaném retroprovozu, kdy DPP pro nadšence pořádá speciální jízdy jinak již odstavených modelů. Zbylá vozidla T6A5 nabídne dopravní podnik k prodeji.

Tramvaje vyráběla v letech 1991 až 1998 pražská Tatra, celkem vyslala do světa 296 kusů. Do běžného provozu je DPP nasadil 23. září 1995. Praha byla největším provozovatelem tramvají Tatra T6A5.

