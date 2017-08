Konec dobíhání na poslední chvíli. Cestující na hlavním nádraží zjistí číslo nástupiště s předstihem

před 1 hodinou

Cestující na hlavním nádraží v Praze již nebudou muset čekat do poslední chvíle u informační tabule v hale, než se dozvědí číslo nástupiště. Od září budou o vypravení vlaku informováni již 30 minut před odjezdem konkrétního spoje, oznámila v tiskové zprávě Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC). "Bude však docházet k situacím, kdy na nástupišti bude v té době přistaven i jiný vlak, který může v této stanici například končit jízdu či se přesouvat do depa. Cestující by se tedy před nástupem do vlaku měli ujistit, že skutečně nastupují do správného spoje," upozornila SŽDC. Podle ní budou mít cestující díky opatření více času se beze spěchu dostavit ke správnému nástupišti.

