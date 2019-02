Nová pravidla omezí noční život na pražské náplavce. Nalákat chce i druhá strana řeky

Podniky na pražských náplavkách, které musely loni náhle zavřít kvůli rozsáhlé rekonstrukci právě na začátku sezóny, se letos na jaře opět otevřou. Praha nabídne kobky na břehu Vltavy přednostně těm podnikatelům, kteří tam dříve působili. Na Rašínově nábřeží zůstanou zachovány kavárny a galerie, zatímco na smíchovské straně vzniknou prostory pro komunitní akce a ateliéry. Na uvolněné prostory vypíše město v březnu otevřená výběrová řízení.

Praha nejprve nabídne prostory nájemníkům, kteří v kobkách podnikali ještě před začátkem rekonstrukce, která trvala zhruba rok a vyšla na 225 milionů korun. Každý z podnikatelů dostal za úkol do poloviny února podat projekt.

"Když hlavní město Praha jejich návrhy akceptuje a schválí, nájemci se budou moci do kobek vrátit po jejich dokončení," vysvětluje kurátor pražských náplavek Jiří Sulženko. Na Hořejším nábřeží by mělo být hotovo již v květnu, na Rašínově nábřeží se práce mohou protáhnout až do letošního června.

Pokud některý z podnikatelů nebude mít zájem o pokračování nájmu nebo jeho projekt u komise neuspěje, nabídne město uvolněnou kobku v otevřeném výběrovém řízení, které bude vyvěšeno na realitním portálů hlavního města Prahy. Projekty bude hodnotit komise složená z úředníků z odboru majetkového a odboru kultury a také zástupci společnosti Trade Centre Praha, která má náplavky na starost.

Otevřeno po celý rok

Podnikatelé budou od letoška platit o něco větší nájemné, což je vykoupeno tím, že prostory budou mít zrekonstruované. Nově však budou s Prahou uzavírat smlouvy na celou sezónu - doposud kobky fungovaly pouze v sezóně, protože v kobkách nebylo topení.

Martin Kontra, který u Palackého mostu řadu let provozuje opravárnu kol Bajkazyl a bar, má z novinek obavy. "Nájemné se nezvedlo nijak likvidačně, to pro nás není zásadní položka. Zásadní pro nás budou energie, které budeme muset platit i v zimě. My musíme vymyslet nějaký zimní model, který nepochybně nebude ziskový," říká Kontra.

Podle kurátora náplavek to však není výmysl Prahy. "Nájemci sami usilovali o smlouvy co nejdelší. Kobky jsou koncipované k celoročnímu provozu, a jaký model provozování nájemci vymyslí, je na nich," vyvrací námitku Kontry.

Každá strana řeky s jiným programem

Praha počítá s tím, že na Rašínově nábřeží budou v kobkách nadále kavárny a galerie. Využití by však měla najít také druhá strana řeky, která bojuje s nedostatkem denního světla kvůli orientaci na východ.

"Na Hořejším nábřeží jsou kobky navrženy k využití jako kavárny nebo ateliéry. Koncepty by měly naplňovat hodnoty sousedskosti, řemesla nebo kreativních průmyslů," říká k tomu Sulženko.

Podle kurátora probíhají například jednání s městskou knihovnou, která projevila zájem otevřít pobočku právě na smíchovské straně. Mluvčí Městské knihovny v Praze Lenka Hanzlíková potvrzuje, že knihovna se o prostory na Hořejším nábřeží opravdu uchází. "Zájem máme a podali jsme projekt," informovala Hanzlíková a dodává, že to ale nebude tradiční pobočka knihovny.

Nový režim Ticho večer

Od letošní sezóny začnou platit nová pravidla pro pořádání jednorázových akcí (Pravidla velkokapacitních akcí v boxu), která má redakce Aktuálně.cz k dispozici. Ta by měla ulehčit život obyvatelům metropole žijících v blízkosti náplavek. Díky novému režimu Ticho večer bude v pondělí a úterý od osmi hodin večerních až do šesti hodin ranních zakázána živá a reprodukovaná hudba. Výjimečný režim bude také v neděli, kdy bude zakázána hudební produkce po celý den od sobotní půlnoci až do půlnoci nedělní. Reprodukovaná hudba bude podle dokumentu povolena bez omezení v prostoru kobek nebo kotvících lodí.

"Dlouhodobě jsou evidovány četné stížnosti od občanů, kteří u náplavek žijí. Proto jsme museli nastavit pravidla, aby mohli lidé dále relaxovat na náplavkách, ale aby to zároveň nezhoršovalo kvalitu života obyvatel," říká k novinkám náplavky radní pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu / TOP 09).