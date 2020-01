Jestli bude zakázka na metro jako e-shop na známky, skončí vedení podniku, říká Hřib

Pražská koalice přestála další otřes. Tedy alespoň prozatím. Nejčerstvější spor zažehla zakázka na servis vlaků metra za 15 miliard korun. Radní Hana Kordová Marvanová a Jiří Pospíšil mluví o trestuhodné netransparentnosti a volají po odvolání ředitele dopravního podniku i radního pro dopravu. Koaliční partneři to zatím zastavili. O tom, jak kauza dopadne, však rozhodne až detailní audit zakázky.

Důkladný audit je jednou z mála věcí, na kterých se vedení města shodlo během pondělního jednání, kde řešilo další koaliční krizi. Tu spustila zakázka na servis souprav metra, kterou za 14,6 miliardy korun v prosinci získala Škoda Transportation bez veřejné soutěže. Části vedení města se totiž nelíbí způsob, jakým k tomu došlo.

Vedení dopravního podniku se brání tím, že nemělo jinou možnost, jelikož už firma léta vlastní všechna práva k výrobní i údržbové dokumentaci souprav metra 81-71M. Poukazuje také na to, že téměř stejnou zakázku ostatně dopravní podnik přidělil za minulého vedení města i společnosti Siemens. Také bez soutěže a ze stejných důvodů. Za vedení dopravního podniku se postavil i radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Ten tvrdí, že nutnost vypsání zakázky tímto způsobem potvrdilo hned několik odborných analýz a právních kanceláří.

Jenže Spojené síly pro Prahu, jeden z koaličních partnerů, vidí celou situaci jinak - jako nevídané selhání lidí, kteří mají dopravní podnik vést. Zejména proto, že představenstvo společnosti podle Spojených sil pro Prahu o zakázce nedostatečně informovalo dozorčí radu a vlastně o ní rozhodlo potají.

To je podle radní pro legislativu Hany Kordové Marvanové (Spojené síly pro Prahu) nepřijatelné a o podobně velkých zakázkách podle ní musí být politici na magistrátu informováni, byť prostřednictvím dozorčí rady. Marvanová smlouvu dokonce přirovnala ke kritizované a posléze zrušené zakázce Státního fondu dopravní infrastruktury na e-shop k dálničním známkám. "A tam šlo jen o 400 milionů, tady jde o 15 miliard," dodala radní.

Podnik se brání tím, že členové dozorčí rady zprávu o připravovaném podpisu smlouvy dostali, a dokonce měli i zástupce ve výběrové komisi. Podle Marvanové nicméně ale radě chyběly jakékoliv podklady a ani nevěděla o tom, že už k rozhodnutí došlo. "Vůbec by mě nenapadlo, že si tuto zakázku představenstvo nenechá schválit v dozorčí radě," řekla.

Zákon porušen nebyl, ale je to politická chyba

Sám Jiří Pospíšil, předseda Spojených sil pro Prahu, přitom přiznává, že nedošlo k porušení předpisů. "Neporušila se žádná pravidla, ale je to politická chyba. I když to není nutné ze zákona ani ze stanov společnosti, takhle velký tendr měl být dozorčí radou projednán. Mělo k němu být dáno jasné stanovisko členů dozorčí rady," říká Pospíšil. Dodává, že jde o největší zakázku, kterou v tomto volebním období dopravní podnik podepíše.

Proto v pondělí spolu s radní Marvanovou na koaličním jednání znovu zopakoval, že požaduje odvolání ředitele dopravního podniku Petra Witovského. Doporučil také rezignaci radnímu pro dopravu Scheinherrovi. Obojí však zablokoval třetí koaliční partner - Piráti.

Tím ale není Witowski zcela mimo nebezpečí, že o funkci přijde. Na přání primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) nechá město vypracovat odborný audit, který posoudí, zda byla neveřejná zakázka skutečně jedinou možností, jak situaci vyřešit. Stejně tak má audit odpovědět i na to, zda je téměř 15 miliard korun za 15 let odpovídající částka za servis souprav metra.

"Pokud se ukáže, že zakázka na servis metra byla předražená nebo že existovalo více možných dodavatelů, očekávám odchod nejen ředitele Witowského, ale i celého stávajícího představenstva dopravního podniku, které zakázku schválilo," uvedl primátor. Dodal, že by se to týkalo i dvou zástupců Spojených sil pro Prahu, kteří v představenstvu sedí.

Všechny dokumenty týkající se zakázky pro Škodu Transportation by podle Hřiba měly být zveřejněny, tak aby si o nich každý mohl udělat vlastní obrázek. Ke zmíněnému auditu by měla být přizvána i magistrátní opozice a některá z nevládních organizací zaměřujících se na korupci, například Transparency International.

Současně má radní Scheinherr připravit změnu stanov dopravního podniku. Nově by městská firma měla mít povinnost informovat o každé zakázce dražší padesáti milionů korun.

Pondělní koaliční schůzka byla součástí takzvaného dohodovacího řízení, ve kterém si strany koalice vyříkávají neshody. To vyvolaly Spojené síly pro Prahu. Zatím se nicméně nezdá, že by tato strana měla v plánu nějak reagovat na to, že její koaliční partneři Witowského neodvolali.

"Je to na jejich zvážení. Třeba si to Piráti ještě rozmyslí," uzavřela Marvanová s odkazem na to, že předseda České pirátské strany Ivan Bartoš sám naznačil, že by měl ředitel dopravního podniku skončit.

Po konci ředitele volá i opozice

Konec Witowského požaduje také opozice v čele s ODS, podle které byl také obří kontrakt uzavřen zcela netransparentně. To však popudilo primátora Hřiba. Problém veřejných zakázek závislých na jednom dodavateli podle něj totiž v dopravním podniku vytvořila právě ODS, když ve městě vládla.

"Přístup ODS, která má na svědomí kauzy jako OpenCard, je skutečné pokrytectví. Nyní v podstatě říká - to jsme na vás zvědaví, jak vyřešíte tuhle naši městskou rozkrádačku z roku 2009," uzavírá primátor.

Video: Podívejte se na rozhovor DVTV o hackathonu, který navrhoval e-shop na dálniční známky