Když piráti ustoupí, krize nebude. Jinak si musí najít jiného partnera, říká Pospíšil

O budoucnosti pražské koalice se rozhodne v pátek na koaličním jednání. Lídr Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil tam chce řešit spor s piráty kvůli analýze prázdných pražských bytů. Nápad pirátů vyhodnotit údaje z elektroměrů označuje za špiclování. Podle Pražské energetiky (PRE) však lze potřebná data získat bez narušení soukromí obyvatel. Reakci Pospíšila za přehnanou považuje kromě pirátů také náměstkyně pro podporu bydlení Hana Kordová Marvanová (STAN), která v radě sedí za Pospíšilovo uskupení.

Z pracovní cesty na Tchaj-wan se primátor Zdeněk Hřib (piráti) vrátil do první vážné krize pražské koalice. Alespoň tak spor o určení počtu prázdných bytů za pomocí elektroměrů nazval předseda koaliční strany Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN) Jiří Pospíšil. Neshody si má vedení metropole vyjasnit v pátek ráno na koaličním jednání.

"Pokud piráti uznají naše argumenty za přijatelné, to znamená, že naše koalice nebude prosazovat program KSČM, budeme to tím považovat za vyřešené. Na druhou stranu musím říct, že v této věci nejsme připraveni na kompromis. Pokud budou piráti dál trvat na špiclování soukromí a zasahování do vlastnictví, tak si budou muset najít jiného partnera," říká Pospíšil.

Celý problém spočívá v tom, že piráti chtějí od společnosti PRE získat údaje o odběru elektrické energie v pražských bytech, aby byli schopni odhadnout, kolik takových bytů je prázdných a tedy nevyužívaných. Chtějí tak zjistit, jestli jde o vážný problém, který by měla metropole v souvislosti s nedostatkem pražských bytů vůbec řešit. Názory na to se různí.

Podle pirátů je spor s Pospíšilem jen nedorozumění. "Předpokládám, že si to rychle vyříkáme, protože nenavrhujeme ani šmírování lidí přes elektroměry ani zavádění daně z prázdných bytů. Kdyby pan Pospíšil zvedl telefon a zavolal panu primátorovi, tak se rychle dozví, jak se věci mají. On to neudělal a místo toho se vyjádřil do médií, že prosazujeme něco, co neprosazujeme," říká radní pro bydlení Adam Zábranský (piráti).

Vzhledem k tomu, že data společnosti PRE mají být čistě anonymní, tedy bez údajů o konkrétních bytech či jejich obyvatelích, není sbírání těchto informací podle Zábranského špiclování. Podle předsedy TOP 09 už však má město k anonymizovaným údajům o elektrickém odběru v jednotlivých městských obvodech přístup dnes.

"Díky nim můžete zjistit, a teď si tedy přesná čísla vymýšlím, že jsou třeba na Praze 1 tři procenta odběrných míst, kde nedochází k odběru. Už vám ale na jejich základě nikdo neumí specifikovat, jestli se jedná o byty nebo nebytové prostory. Jestli jde pirátům o tohle procento, tak ať si ho klidně zjistí, ale nevím, co z něj vyčtou," říká Pospíšil.

To ostatně potvrzuje i společnost PRE. "Takto analyzujeme data pro energetickou koncepci, kde se sleduje zatížení jednotlivých obytných celků a částí. Nesoustředí se ale na byty nebo na jejich nízkou spotřebu," vysvětluje mluvčí PRE Petr Holubec.

Zároveň však dodává, že firma je městu schopná poskytnout přesnější údaje zaměřené přímo na byty, na základě kterých by vedení města vidělo, kolik je v jednotlivých částech podle naměřené spotřeby elektřiny prázdných bytů. "Ale rozhodně nikdy nikomu nedáme data, která by si mohl někdo spojit s konkrétním bytem," upozorňuje Holubec.

Já žádnou krizi nevidím, říká Marvanová

Na Pospíšilovu ostrou reakci se s nepochopením dívá i radní pro podporu bydlení Hana Kordová Marvanová (STAN), která byla do rady hlavního města zvolena za Pospíšilovo uskupení.

"Já to nevidím jako něco vážného. Jsem překvapena hloubkou toho konfliktu. Rozuměla jsem tomu tak, že jde ze strany pirátů zatím jen o úvahu a že to není něco, co teď budou prosazovat," říká.

Podle ní Pospíšil svůj postup vůči pirátům nekonzultoval na zastupitelském klubu Spojených sil pro Prahu a jeho ostrou reakci si vysvětluje tlakem pravicových voličů. "Je třeba možné, že když je předsedou TOP 09, že se na něj obrátili voliči a spolustraníci a chtěli to po něm vysvětlení," říká radní Marvanová.

Dodává, že i ona by měla proti zmíněným opatřením výhrady, ale stačil jí písemný příslib primátora, který zaslal z Tchaj-wanu všem radním a ve kterém uvedl, že vše vysvětlí po návratu z pracovní cesty.

Vyšší daně zatím nejsou na stole, říkají piráti

Pospíšil se ohradil také proti možnosti zvýšit daň nemovitosti majitelům, kteří prázdný byt vlastní. Například s cílem donutit je byty pronajímat, či alespoň získat pro město prostředky na investice do dostupného bydlení. Podobný systém funguje například v kanadském Vancouveru, který se tak snaží bránit tomu, aby tamní byty skupovaly často velcí zahraniční investoři, kteří nemají zájem je pronajímat, zatímco ceny nájmů pro běžné obyvatele rostou.

Piráti nicméně namítají, že nic takového neprosazují. Pospíšil však na sociálních sítích argumentuje článkem Aktuálně.cz z minulého týdne, kde primátora Hřib problém prázdných bytů v Praze komentoval.

V něm Hřib přímo neuvedl, že si zavedení vyšší daně z nemovitosti přeje. Pouze takovou možnost nevyloučil s tím, že se tímto způsobem k problému skupování prázdných bytů postavily některé zahraniční metropole. Dodal, že rozhodnutí, jak situaci případně řešit, bude na některém z ministerstev, nikoliv na metropoli. Praha však podle něj nejdříve musí získat relevantní údaje, které může resortům přednést.

Stejně mluví i Zábranský, který připouští, že zdanění prázdných bytů by mohla být jedna z možností, pokud by se ukázalo, že tento problém Prahu skutečně trápí. "Nejprve ale chceme zjistit, kolik je v Praze prázdných bytů. Až to zjistíme, tak se můžeme bavit o tom, jestli to považuje za problém, případně jak ho chceme řešit," dodává Zábranský.

Na stranu pirátů se postavil také předseda třetí koaliční strany Praha Sobě Jan Čižinský, podle kterého metropole podobnou analýzu potřebuje. Ani on případnou snahu o zavedení daně z prázdných bytů nevyloučil.

Pospíšil ale takové úvahy odmítá. "Jako pravicová strana ctíme soukromé vlastnictví jako nedotknutelné. Pokud někdo na základě legálně získaných peněz podle české legislativy řádně pořídí nemovitost, ctěme českou legislativu," říká. I pokud by se ukázalo, že je s počtem prázdných bytů v Praze zásadní problém, nemá takovou situaci podle něj řešit Praha, ale Poslanecká sněmovna.

"Třeba omezením možnosti nákupu nemovitostí cizinci ze zemí mimo Evropskou unii. Zdůrazňuji ale, že ani toho nejsem příznivcem. Nedovedu si navíc představit, jak by se to dalo řešit," říká Pospíšil. Obává se totiž, že by jakékoliv opatření dopadlo i na české rodiny. "Je velmi obtížné najít nějaké řešení, které by nepostihlo českou rodinu, která zdědila byt po babičce a okamžitě ho nepronajímá," dodává Pospíšil.

Lidé si podle něj navíc často pořizují druhý byt jako zajištění na stáří, jelikož jim absence důchodové reformy nedává lepší možnosti, jak se na pozdější léta života řádně připravit. Stát by je proto za to podle Pospíšila neměl trestat.