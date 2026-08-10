Ultras Slavie namalovali nechtěného expolicistu ze svého klubu. Tvrdík reagoval

Ani po třech měsících od vyhroceného zápasu v Edenu nemá fotbalová Slavie klid. Fanouškovská základna z Tribuny Sever ostře okomentovala nástup bývalého šéfa Ochranné služby Jiřího Komorouse na post bezpečnostního poradce klubu. Ultras pro něj nachystali komiksový mural přímo naproti stadionu. „Komorousi, ty kanále jeden komunistickej, prašivej!“ vzkázali bývalému elitnímu policistovi.
Květnové derby bylo za stavu 3:2 předčasně ukončeno poté, co fanoušci Slavie vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace následně zápas zkontumovala ve prospěch Sparty. Vršovický klub dostal nejvyšší možnou pokutu deset milionů korun a celkem čtyři domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků.
Klub sešívaných se proto rozhodl posílit bezpečnostní prvky a povolal si překvapivou posilu – generálmajora Jiřího Komorouse. Ten kvůli věku skončil v čele Ochranné služby PČR na konci loňského roku, jeho post tak letos na jaře převzal Jan Koníř. Více jsme o personální změně psali zde.
V čele elitního policejního útvaru ale Komorouse doprovázely četné kauzy. Jeho podřízení se měli dopustit nejednoho služebního přešlapu, od natáčení kolegyň ve sprchách tajnou kamerou a útěku od amerického velvyslance po vyplácení fiktivních přesčasů.
Slávistické ultras ale podráždila především Komorousova komunistická minulost, na což reagoval mural, který se ve čtvrtek objevil naproti Edenu. „Komorousi, ty kanále jeden komunistickej, prašivej!“ stálo v jedné z komiksových bublin. Jde o legendární hlášku naštvaného důchodce, který se tak dostal i na televizní obrazovky.
Že za muralem stojí fanoušci ze skupiny Tribuna Sever, potvrdily jejich oficiální účty na sociálních sítích. „Pravdivost malůvky potvrzuje ranní zásahové komando nových zaměstnanců klubu a policie, která detailně vyšetřuje, kdo si dovolil kritizovat vedoucí úlohu strany,“ okomentovali slávističtí správci stránek přivolané pracovníky, kteří zeď přetřeli bílou barvou.
Případ řeší policie, Tvrdík reaguje
Na dotaz redakce Aktuálně.cz se k již odstraněné malbě vyjádřil šéf slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík. „Mural je umístěn na soukromém majetku a Policie ČR věc vyšetřuje jako podezření z trestných činů sprejerství a poškození cizí věci. Přemalování či uvedení do původního stavu bylo logickým krokem,“ sdělil ve svém vyjádření.
Poznamenal, že Slavii kontaktoval vlastník objektu, který nebyl s překvapivým muralem na zdi spokojený. Ze strany fotbalového klubu mu tak přišla omluva.
„Po událostech z květnového derby, ve fitness centru v Hostivaři a po zápase s Viktorií Plzeň se nacházíme v situaci, kdy část fanouškovské komunity zneužívá fotbal k páchání trestné činnosti. Klub proto přijal opatření, jejichž součástí je kromě technických kroků i angažování bývalých příslušníků Policie ČR, kteří se specializují na ochranu osob, majetku a boj s extremismem,“ pokračoval Tvrdík.
Jak je to s Komorousovou minulostí?
Podle něj fotbaloví fanoušci mířili především na fakt, že v klubu působí bývalý policejní důstojník. „Jeho minulost je jen zástupným důvodem. Členem StB nikdy nebyl, 40 let sloužil demokratickému režimu, byl jmenován vládou ČR, je uveden v Síni slávy Policie ČR a má řadu ocenění,“ uzavřel Tvrdík.
Komorous se dlouho hájil tím, že před listopadem 1989 studoval na škole Státní bezpečnosti jazyky a k Státní bezpečnosti nakonec nenastoupil, jelikož přišel převrat. V roce 2007 ovšem vyšlo najevo, že jeho jméno je vedené u Hlavní správy rozvědky StB pod krycím jménem Pražan. Pod stejným jménem byl v říjnu 1988 veden jako starší referent centrály I. správy ministerstva vnitra.
Když v roce 1987 usiloval o vstup do StB, ve svém motivačním dopise se označil za „přesvědčeného internacionalistu, plně oddaného marxismu-leninismu“. Dále také vyjádřil souhlas s invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Později svůj záměr označil za chybu, kterou si podle svých slov odpracoval.
S Landou založil „řád“, hádal se s Pekarovou
Výše zmíněné kauzy v rámci Ochranné služby PČR byly jen střípkem toho, co se dělo v útvaru ochránců nejmocnějších. Loni v květnu se například řešila zapomenutá zbraň na sněmovních záchodech. Příslušník ochranky byl potrestán dočasně sníženou výplatou.
Za Komorousova velení se rovněž odehrála kuriózní bouračka, kdy ochránci tehdejšího předsedy vlády Petra Fialy (ODS) nabourali do vozidla, které řídil omilostněný vrah Jiří Kajínek. Horké chvíle zažili bodyguardi expremiéra loni v létě, když neznámý pachatel vykradl vůz policejní elity během Fialovy dovolené v Itálii.
Kontroverze doprovázely Komorouse i při spoluzaložení „řádu“ Ordo Lumen Templi se zpěvákem Danielem Landou. O některých případech, včetně sporu s bývalou předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou, jsme podrobně psali zde.
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