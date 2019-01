Na Tinder zapomeňte. Muž hledá lásku svého života přes inzerát v pražském metru

Leden je i díky novoročním předsevzetím pro mnohé časem seznamování. Obzvláště svérázným způsobem se do hledání životní partnerky pustil mladý muž z Prahy, který si nechal vylepit seznamovací inzerát na reklamních plochách v metru. Už na něj dostal několik odpovědí a těší se na další. "Vtipálci se najdou také, ale je jich zatím minimum," říká. Reklamní agentura podobnou zakázku nepamatuje.

"Jsem inteligentní, úspěšný, mladý muž, který hledá lásku svého života. Dokážu tě materiálně zabezpečit, budu tě milovat a budu ti věrný," slibuje v inzerátu nad sedačkami v pražském metru muž, se kterým si deník Aktuálně.cz vyměnil několik e-mailů, ale nechtěl zveřejnit svou identitu. Neprozradil jméno, věk ani třeba povolání.

Jeho slova si mohou lidé přečíst ve třech soupravách pražského metra a v blízké době se rozšíří i do tramvají.

"Nějak se mi v běžném životě nedaří potkat ženu, kterou hledám. Když se člověk zamyslí nad tím, jak velká je pravděpodobnost, že někoho takového potká a dá se s ním dohromady, tak z toho vyjde, že k tomu člověk potřebuje i velkou dávku štěstí," vysvětluje, proč se rozhodl začít hledat tu pravou tímto nezvyklým způsobem.

Sám říká, že není v jeho povaze odevzdaně sedět a nic nedělat, a proto se rozhodl jít štěstí naproti. Věří, že se mu to pomocí inzerátu v metru nakonec povede.

Vyhlídky mladík rozhodně nemá špatné. Tvrdí, že mu na mail každý den odpoví několik žen. "Za všechny odpovědi, které jsem zatím dostal nebo dostanu, bych chtěl tímto poděkovat," říká. Podle jeho slov převažují vážné odpovědi. "Píší mi i ženy čistě ze zvědavosti, jestli to je nějaká kampaň a tak podobně. Vtipálci se najdou také, ale je jich zatím minimum."

Text inzerátu z metra "Hledám mladou hodnou slečnu, která touží založit rodinu. Jsem inteligentní, úspěšný, mladý muž, který hledá lásku svého života. Dokážu tě materiálně zabezpečit, budu tě milovat a budu ti věrný. Navíc je se mnou legrace :) Měla bys být mladší 28 let. Napiš, ať naše společné štěstí dlouho nečeká :) spolu2019@seznam.cz"

Při hledání partnerky muž zkoušel i klasičtější cesty. Internetové seznamky, Tinder či speeddating. Podle něj však nepokrývají dost širokou část populace. "Proto jsem se rozhodl, že zkusím i méně běžné formy seznámení, u kterých existuje reálná možnost, že mi zprostředkuje kontakt s někým, koho bych běžným způsobem vůbec nepotkal," uvádí.

Inspiraci našel v zhruba deset let starém případu, kdy se jiný muž pomocí podobně umístěného dopisu snažil najít dívku, kterou zahlédl v metru a nestihl ji oslovit. "Bylo to tehdy myslím i v televizi a vyvolalo to veřejný ohlas. Tak jsem si řekl, že bych mohl udělat něco podobného formou inzerátu," vysvětluje.

Podobnou zakázku agentura nepamatuje

Částku, kterou za inzerci zaplatil, muž sdělit nechtěl. "Pohybuje se to ale zhruba v částce, kterou lidé dají za dovolenou," svěřil se. Podle stránek agentury AiPT, která se stará o inzerci v pražské MHD, přijde zájemce jeden vylepený inzerát podobného typu na zhruba 1000 korun.

Reklamy v metru sice využívají většinou firmy, objednat si je ale může i soukromá osoba. "Samozřejmě jsou určitá omezení. Na tomto inzerátu ale provozovatel reklamních ploch neshledal nic závadného," řekl Aktuálně.cz Miloslav Šanovec, zástupce firmy AiPT. "Nevzpomínám si, že bychom tu někdy měli něco podobného," dodává.

Neobvyklost případu potvrdila také terapeutka a odbornice na partnerské vztahy Markéta Šetinová. "Jak v Česku, tak v zahraničí jsem zaznamenala podobné případy, ale je to opravdu velmi ojedinělé, i vzhledem k finanční náročnosti takové inzerce," řekla deníku Aktuálně.cz.

S trochou štěstí ale podle ní není vyloučeno, že muž svou životní lásku nakonec najde. "Koneckonců je to vlastně seznamkový inzerát, jen s mnohem větším publikem," dodala Šetinová.