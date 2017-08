Hygienici v Praze zakázali koupání v Hostivařské přehradě, přemnožily se v ní sinice

před 19 minutami

Pražští hygienici rozšířili zákaz koupání na Hostivařskou přehradu. Již zhruba měsíc se lidé nesmí koupat také v rybníku Šeberák. Důvodem jsou v obou případech nebezpečné sinice. Vyplývá to z výsledků měření, které zveřejňuje hygienická stanice na webu. Na pohled zhoršená je voda také v rybníku Motol, neměla by ale představovat zdravotní riziko. Kvalitu vody hygienici hodnotí na stupnici od jedné do pěti. Voda v koupališti Šeberák byla při všech měřeních provedených od 29. května označena hygieniky jako nevhodná ke koupání. Nejhorší známku má rybník kontinuálně od 17. července.

