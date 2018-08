Hřebejk či Vávra chtějí oživit Staroměstskou tržnici, inspirovali se Bratislavou a Budapeští

Tým v čele s kavárníkem Ondřejem Kobzou předložil radě města návrh na oživení Staroměstské tržnice. Chtějí z ní vytvořit multifunkční prostor.

Praha - Návrh na oživení pražské Staroměstské tržnice městu v úterý předložil tým odborníků z různých oborů v čele s kavárníkem Ondřejem Kobzou a provozovatelem Staré tržnice v Bratislavě Gaborem Bindicsem. Praze nabízejí vlastní koncept, který by z areálu po vzoru tržnic v Bratislavě a Budapešti vytvořil multifunkční veřejný prostor. Podle nich české metropoli taková tržnice chybí.

Inspirací je bratislavská tržnice, kterou před pěti lety Gábor Bindics a jeho tým převzali do správy. Kromě pravidelných trhů a koncertů se v ní nachází malý pivovar či restaurace, která zaměstnává bezdomovce.

Město by se k návrhu nyní mělo vyjádřit. V současnosti slouží přízemí tržnice jako nákupní centrum, do prostoru jsou vestavěné obchody a restaurace. "Náš návrh se v tuto chvíli nedá dopodrobna promyslet. Dali jsme nabídku spíše v hrubých obrysech," dodal Kobza.

Iniciátoři návrhu však předpokládají, že by město provoz tržnice nemuselo dotovat. Za nájem by první čtyři roky provozovatel platil 300 000 korun měsíčně, později by se nájem zvedal tak, že by celková částka za 30 let dosáhla 210 milionů korun.

Památkově chráněnou tržnici z roku 1894 chce město zrekonstruovat za 336 milionů korun. V roce 2016 hodlalo vedení Prahy budovu mezi ulicemi Rytířská a 28. října svěřit soukromé firmě, která ji měla opravit a následně 25 let provozovat. Nakonec opravu zaplatí město, v březnu zastupitelstvo schválilo vypsání veřejné zakázky.

"Podle mě je druhá varianta daleko lepší," řekl Kobza s tím, že peníze samotné však život v místě nevytvoří. Jeho tým chce městu nabídnout především zkušenosti z práce s veřejným prostorem a svůj čas pro jeho oživení. Koncept oživení tržnice prosazují dále třeba architekti David Vávra a Petr Hájek, designér Maxim Velčovský nebo režisér Jan Hřebejk.

Partnery navrhovaného projektu jsou realizátoři berlínské Markthalle neun a maďarský projekt Mindspace. Ten tvoří program budapešťské tržnici Rákóczi téri Vásárcsarnok, na němž Gábor Bindics spolupracoval.