před 1 hodinou

Staroměstská radnice se dočká údajně největší opravy za dobu své existence, alespoň podle pražského radního Jana Wolfa. Vnitřek orloje i jeho vnější podoba se vrátí do původní podoby. Hotovo by mělo být v září příštího roku, do té doby ale lidé nepřijdou zkrátka a vždy bude alespoň část jedné z nejnavštěvovanějších budov v Česku přístupná. Pojďte se spolu s námi navštívit místa, kam se běžný návštěvník nedostane - a podívejte se sami, co pražské radní vedlo k rozhodnutí o opravě turistického magnetu Prahy.

autor: Jakub Plíhal

