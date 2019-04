Na letiště zeleněji. Praha chce rozšířit síť trolejbusů, jezdit by mohly i do Ruzyně

Pražský dopravní podnik chce rozšířit trolejbusovou síť v metropoli. Zatím jezdí pouze jeden vůz na lince číslo 58 z Palmovky do Letňan, dopravní podnik ji chce prodloužit až do Miškovic jako linku 140. Zároveň zvažuje i to, že trolejbusy nasadí na linku 154 v trase Strašnická - Jižní Město a také na linku 119 ze stanice Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla.

Nyní proto připravuje výběrové řízení na koupi dvacítky elektrobusů, respektive trolejbusů. Ty totiž v sobě mají zabudovanou baterii, takže část trasy mohou jet bez trolejí. Mohou navíc využívat i stávajících tramvajových trolejí. Byl by to tedy ekologičtější způsob dopravy na letiště, než jsou stávající naftové autobusy.

O zřízení trolejbusové linky na letiště přitom dopravní podnik uvažuje i přesto, že se již nyní chystá spojení letiště s centrem města železnicí. Jenže to bude nejdříve v roce 2028.

"Budeme proto zvažovat, jestli se to vyplatí elektrifikovat. Ale je to dost daleko, takže by se ta investice vrátit mohla," uvedl ředitel dopravního podniku Petr Witowski s tím, že se tím dopravní podnik bude zabývat ve studii, která vznikne v nejbližší době.

Ve stoupáních pomohou troleje

Stejně jako v případě zkušební linky 58 by ale nemělo jít o klasický trolejbus po celé trati. Troleje by byly pouze v místech, kde je největší spotřeba - tedy ve stoupáních. Tak již je to na lince do Letňan v Prosecké ulici. "Například na prodloužení trasy do Miškovic plánujeme, že bychom elektrifikovali padesát procent trasy a padesát procent by ten autobus odjel na baterie," popsal Witowski.

Dopravní podnik původně chtěl jako druhou trať, na níž by jezdil v Praze trolejbus, zavést linku ze Staroměstské na Ohradu. "Bohužel se ale nepodařilo majetkoprávně vyřešit, abychom na obratišti na Ohradě mohli mít nabíjecí strukturu," popal Witowski. Místo linky 207 tak trolejbusy nejspíš vyrazí po trase linky 154 ze Strašnické přes Hostivař a Petrovice na Jižní Město.

Dotace budou

Witowski připouští, že elektrobusy jsou provozně dražší než klasické naftové autobusy. "Cena za vozokilometr u konvenčních naftových autobusů je sice nižší, ale takto dokážeme využít synergií s tramvajovou sítí a navíc je tu ekologický aspekt," poukázal Witowski.

Zavedení trolejbusů navíc podle něj nemusí být bezpodmínečně dražší než zůstat u naftových autobusů. A to kvůli tomu, že na jejich pořízení, vzhledem k tomu, že ve městech nevypouštějí emise, lze získat dotace.

"Na elektrifikaci dotaci rozhodně získáme," je přesvědčen Witowski. Kvůli potřebě koupit nové vozy a natáhnout na části tras troleje ale trolejbusy na nové tratě zřejmě nevyjedou dřív než v druhé polovině příštího roku.

Další "zelené" řešení na trase k letišti

Dopravní podnik současně připravuje zakázku na 18 velkokapacitních autobusů s hybridním pohonem (elektrickým a naftovým), které primárně nasadí na linku na letiště. Dostat by je měl před koncem roku. V případě, že rozhodne o tom, že je nahradí trolejbusy, nebude podle Witowského problém hybridní autobusy nasadit na jiných vytížených linkách v metropoli.

Trolejbusy v Praze jezdily v letech 1936 až 1972. Maximální délky, 57 kilometrů, dosáhla pražská trolejbusová síť v roce 1959. Poté je začaly nahrazovat autobusy. Zkušebně je město začalo zkoušet znovu koncem roku 2017, loni v létě je nasadilo na první linku s cestujícími, kde ale jezdí jen jeden vůz v půlhodinovém intervalu.

