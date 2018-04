Praha se dohodla s operátory, signál v metru bude do konce října. Volat bude možné na úseku linky C

před 54 minutami

Mobilní signál v celém metru by měl být nejpozději do roku 2022. Radní se dohodli na době pronájmu prostoru metra na 20 let. Operátoři Praze zaplatí 120 milionů korun bez DPH.

Praha - Dozorčí rada Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) se ve středu dohodla s mobilními operátory na pokrytí metra mobilním signálem. Do konce letošního října by měl být zasíťován úsek linky C mezi zastávkami Roztyly a Muzeum.

"Jsem ráda, že to, co se slibuje Pražanům už mnoho let, se konečně stane realitou a dohodu na pokrytí metra mobilním signálem se nám s konsorciem mobilních operátorů podařilo dojednat. Do konce října tohoto roku bude mobilním signálem pokrytý úsek linky C Muzeum - Roztyly, takže celkem se jedná o 8 stanic," uvedla pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) s tím, že celé metro by mělo být pokryto signálem nejpozději do roku 2022.

Radní se dohodli na době pronájmu prostoru metra na 20 let. Operátoři Praze zaplatí 120 milionů korun bez DPH. Součástí konsorcia operátorů jsou všichni největší tuzemští operátoři vedení T-Mobilem.

Podle náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) je výsledek jednání velkým úspěchem, protože dlouhá léta nebylo jasné, zda bude za signál v metru platit Praha nebo operátoři. "Ještě před několika lety požadovali operátoři za instalaci signálu v metru nemalé peníze. Díky vyjednávání jsme vše dotáhli do stavu, že cestující budou moci v metru telefonovat a využívat datové služby, a Praha navíc získá významné finanční prostředky," chválil si Dolínek.

Dopravní podnik se dlouho nebyl také schopen s operátory domluvit na podmínkách, za kterých jim umožní rozvést v metru kabely, které by mobilní signál šířily. "Operátoři budou moci instalovat vyzařovací kabely a další technologie vždy pouze tři a půl hodiny denně, a to v noci, aby nebyl narušen provoz metra. Proto si pokrytí celé sítě vyžádá delší časový úsek," uvedl předseda dozorčí rady DPP a pražský zastupitel Lukáš Kaucký.

Proti středečnímu výsledku jednání se ohradila náměstkyně primátorky pro územní rozvoj a územní plánování Petra Kolínská kvůli nevýhodnosti smlouvy. "Zavedení signálu do metra podporuji. Signál v metru považuji za veřejný zájem a službu veřejnosti," uvedla na svém Facebooku Kolínská. Smlouvu nepodpořila, protože podle ní dosud není jasný nejvýhodnější způsob zasíťování metra.

Dalším důvodem je také cena pronájmu prostoru metra, kterou smlouva stanovuje na 120 milionů korun za 20 let, avšak znalec dříve částku odhadl na 260 milionů za stejné období. Rozdíl v ceně pronájmu není podle Kolínské dostatečně a řádně odůvodněn.

Vyřešen podle ní není také smluvní vztah s operátory a není jasné, zda se bude jednat o formu koncese či služebnosti. Právě výsledný vztah bude mít v budoucnu vliv na to, zda bude mít DPP přístup k datům o pohybu a počtu cestujících. Právě tento požadavek dopravního podniku již v minulosti zavedení signálu v metru oddálil.

Podle Dolínka dopravní podnik aktuální data dostane vždy, když je bude potřebovat. "V okamžiku, kdy budeme chtít mít ta data, tak je dostaneme k dispozici," osvětlil. Praha chce data využívat minimálně dvakrát ročně.

Naposledy o pokrytí metra mobilním signálem mluvila v polovině března primátorka Adriana Krnáčová. Tehdy uvedla, že by v brzké době měla být uzavřena dohoda, která zajistí pokrytí mobilním signálem alespoň jedné linky metra do podzimních komunálních voleb.

V současné době je mobilním signálem pokryto všech 58 stanic metra, z nichž některé, například stanice Depo Hostivař, využívají i signálu venkovních vysílačů. V nejnovějších stanicích metra A mezi Bořislavkou a Motolem zavedli operátoři v roce 2015 pokrytí signálem GSM, 3G a rychlým internetem LTE, a to včetně tunelů. Podle původních plánů měla být první linka metra pokrytá v celé své délce ještě před začátkem roku 2017, což se však kvůli nedosažení dohody mezi DPP a operátory nepodařilo.