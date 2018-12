Pražský dopravní podnik plánuje v příštím roce opravit koleje, nakoupí nové autobusy

před 1 hodinou

Pražský dopravní podnik (DPP) v příštím roce investuje do oprav tramvajových tratí a kolejí metra nebo do výstavby bezbariérových přístupů do metra. Bude nakupovat nové autobusy a zahájit by měl i geologický průzkum k výstavbě trasy metra D. Od hlavního města dostane firma na svůj provoz v příštím roce více než 15 miliard korun. Část peněz tvoří tzv. přiměřený zisk, který město nechává z celkové částky podniku na investice. DPP je největší městskou firmou a zaměstnává téměř 11 000 lidí.

V příštím roce bude firma investovat do oprav hned několika tramvajových tratí. Mělo by jít o opravu kolejí v Nádražní ulici až na Zlíchov, trať ze žižkovské Ohrady na Palmovku, rekonstruovat se budou koleje mezi ulicí Vladimírova a vozovnou Pankrác na Praze 4 a dělníci se vydají také na Bubenské nábřeží a ulici Komunardů v Praze 7. Konec oprav je plánován na rok 2020, pouze v případě úseku Ohrada-Palmovka se všechny práce uskuteční v roce 2019. Mezi významné uzavírky bude patřit oprava trati na Vinohradské ulici v úseku mezi zastávkami Škrétova a Sudoměřická. Rekonstrukce se uskuteční postupně ve třech fázích a potrvá od března do července. Náklady jsou odhadovány na 279,2 milionu korun. Podnik již letos opravil na Vinohradské asi 700 metrů dlouhý úsek mezi ulicemi Hradecká a Želivského. Výluky se dotknou také provozu metra, kdy podnik chystá hned tři uzavírky na trase metra C. Postupně se uskuteční ve vybraných částech úseku trasy mezi Vyšehradem a Budějovickou. Důvodem jsou výměny dřevěných pražců za betonové. První omezení provozu bude o Velikonocích. Investovat bude podnik také do nákupu nových autobusů, a to až zhruba 287 milionů korun. Nakoupí 40 kloubových autobusů SOR NB 18 vycházející z rámcové smlouvy vysoutěžené v závěru loňského roku. Autobusy do Prahy doputují postupně v průběhu celého roku 2019. Téměř 258 milionů korun půjde na vybudování dvou výtahů pro bezbariérový přístup ze stanice metra B Karlovo náměstí. Bezbariérový východ bude ústit do budovy u Václavské pasáže na náměstí. Podnik již zahájil na Karlově náměstí opravu eskalátorů, která potrvá do srpna. Rozšířen bude způsob nákupu jízdenek v tramvajích. Postupně by se ve všech vozech měly objevit terminály pro platbu jízdného platební kartou. Jako první tuto možnost podnik zavedl na linkách číslo 18 a 22. Podnik letos několikrát uvedl, že v příštím roce začne geologický průzkum nutný pro výstavbu trasy D. Ten vyjde na stovky milionů korun. Průzkum začne na Pankráci. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí, které však napadli u soudu dva vlastníci pozemků. V příštím roce dosáhne tzv. kompenzace z rozpočtu města 15,1 miliardy korun. Zmíněný přiměřený zisk dosáhne 1,429 miliardy korun. Letos by měl mít DPP přiměřený zisk 1,737 miliardy korun, což je o něco více než loni. Provozní náklady by měly v letošním roce dosáhnout 15,44 miliardy korun.