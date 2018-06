před 2 hodinami

Pondělní bouřky a déšť vytopily podzemní garáže na pražské Letné u výjezdu z Tunelu Blanka. Provoz garáží je tak nyní omezen. V garážích byly podle zaměstnance v noci asi tři centimetry vody, kterou nyní odčerpává. "Nabídli jsme naše vysoušeče, které máme pro případ povodní," upřesnil starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Voda natekla také do hlavního rozvaděče, a v garážích proto nyní nesvítí světla. Garáže by se ale v brzké době měly otevřít provizorně. Kdy by k tomu mohlo dojít, ovšem Čižinský nevěděl.