V Zoo Praha se narodily superpopulární kapybary. Čtyřčata tu nebudou dlouho

před 2 hodinami
V pražské zoologické zahradě se těší z nových přírůstků. Na svět zde totiž přišla rovnou čtyřčata jednoho z nejpopulárnějšího druhu zvířat současnosti - kapybary. Hlodavci se v Zoo Praha těší velké oblibě a jinak tomu není ani u těch nejmenších z nich.
Takto si užívala kapybaří skupinka letošní léto | Video: YT/Zoo Praha

Čtyřčata kapybar se narodila ve čtvrtek 18. září samici Báře. Ta si pro porod podle mluvčího zoologické zahrady Filipa Maška překvapivě vybrala vnitřní expozici mravenečníků velkých, se kterými kapybary spolubydlí. "Následně je vyvedla do venkovního výběhu, kde je už nyní spatří návštěvníci," doplnil Mašek s tím, že k vidění je kapybaří rodinka v expozičním celku Vodní svět a opičí ostrovy v dolní části areálu.

O mláďata je velký zájem nejen mezi hosty, ale i v dalších zoologických zahradách. Mláďata si pro převoz "zarezervovala" jiná zahrada ještě předtím než se narodila. "K tomu však dojde nejdřív příští rok," uklidnil Mašek.

Do Zoo Praha se kapybary vrátily po deseti letech v roce 2023. První mláďata, Blažena, Božena a Kvido, se narodila o rok později. Jména jim vybral jejich kmotr, influencer Jiří Král. Na jména nejnovějších přírůstků si budeme muset ještě počkat.

Největší hlodavci světa svým vzhledem připomínají spíše obrovská morčata, v latině ale kapyabara znamená "vodní prase". Právě pobyt ve vodě jim není cizí, mají kvůli němu uzpůsobené i tělo, hranolovitou hlavu i oči a uši postavené na jejím vrcholu. Pod hladinou navíc vydrží až deset minut. Ve volné přírodě se vyskytují ve skupinách na rozsáhlém území od Panamy až po sever Argentiny.

Na argentinské zbohatlíky útočí kapybary. Ničí jim trávníky a napadají jejich psy (Celý článek s videem zde)

Kapybara ohromila obyvatele argentinské provincie Nordelta tím, že sama pila vodu z brčka. | Video: Twitter/Danilo Zurita
 
