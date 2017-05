před 56 minutami

Zlomená kolej v Praze mezi stanicemi Radotín a Smíchov ve středu kolem 06:00 zastavila vlaky na trati Praha - Beroun. Rychlíky budou dotčený úsek objíždět. Část lokálních spojů byla odřeknuta, ovlivnilo to i vlaky zahrnuté do pražské hromadné dopravy na linkách S7 a S9. Vyplývá to z údajů na webu Českých drah a organizace Ropid. Odkloněny musely být rychlíky jedoucí z Chebu, Českých Budějovic a Plzně do Prahy i spoje jedoucí opačným směrem a také dva osobní spoje z Prahy do Berouna. Odřeknuty byly některé spoje mezi Českým Brodem a Řevnicemi a mezi Dobřichovicemi a Prahou-hlavním nádražím. V Praze se v noci teploty pohybovaly kolem nuly. Při nízkých teplotách se lomy kolejí objevují.

Pokračujte dál