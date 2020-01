Cena za kilometr v taxi se v Praze zvýší na 36 korun, naroste také nástupní sazba

Cena za jeden kilometr jízdy v taxi by se v Praze měla zvýšit z 28 na 36 korun. Cena za minutu čekání bude namísto šesti nově sedm korun a nástupní sazba se zvýší ze 40 na 60 korun. Důvodem je to, že maximální ceny stanovené v roce 2006 už nepostačují ke krytí všech nákladů provozovatele taxislužby. Vyplývá to z návrhu nařízení o cenách taxislužby, který mají v pondělí projednat pražští radní.

Nově vznikne i ceník pro taxi-elektromobily, u kterých bude moci jeden ujetý kilometr stát maximálně 39 korun. Nové ceny mají začít platit od letošního 1. února. Za zvýšení cen v minulosti řidiči taxi několikrát protestovali. Změna je motivována tím, aby "taxislužba byla poskytována novými bezpečnými vozidly na co nejlepší úrovni, rovněž ale splňující vysoké nároky na ekonomii provozu." K tomu potřebují taxikáři dosáhnout přiměřeného zisku, což jim podle dokumentu současné ceny už neumožňují. Související Praha je páté nejlevnější město pro cestu taxíkem na letiště. Žebříčku vévodí Lisabon "Navýšení ceny za kilometr jízdy (…) znamená procentuální nárůst od poslední úpravy maximálních cen v roce 2006 o 28,5 procenta, což umožňuje dostatečně pokrýt provozní náklady provozovatelů," píše se v dokumentu. Nový ceník zahrnuje poprvé také regulaci cen taxislužby provozované elektromobily. Nástupní sazba pro ně bude 70 korun, čekací doba sedm korun za minutu a za kilometr jízdy cestující zaplatí maximálně 39 korun. Důvodem jiných cen než u vozů se spalovacími motory je podle materiálu to, že vyšší náklady provozovatele na pořízení elektromobilu splňujícího nároky na výkon taxislužby nevyváží jeho nižší náklady na provoz. V minulosti za zvýšení cen protestovala část taxikářů. Někteří z nich si pak v rozporu s nařízením města účtovali za jeden kilometr až 99 korun. Sněmovna nyní zároveň řeší novelu silničního zákona zabývajícího se podmínkami provozu taxislužby. Pravidla taxislužby se tak zřejmě zjednoduší ve prospěch alternativních přepravců. Vozidla taxi už nebudou muset mít taxametr, ale postačí mobilní aplikace. Budou muset být vybavena evidenční nálepkou, nikoli střešní svítilnou. Obce nebudou moci nařizovat barvu a velikost vozů.