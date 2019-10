Hřiště bylo předražené, potvrdil audit. Exstarosta tvrdí, že ho "šťourání" stálo post

Koalice v Praze 5 vydržela jen necelých deset měsíců, nová už je bez pirátů. Podle bývalých koaličních kolegů byla spolupráce s nimi složitá. Piráti však tvrdí, že vadili kvůli tomu, že se zabývali podezřelými zakázkami. Šlo například o rekonstrukci hřiště v Motole. Audit, který má Aktuálně.cz k dispozici, skutečně ukazuje, že hřiště bylo dvojnásobně předražené.

Nyní už bývalý starosta za piráty Daniel Mazur v září po svém odvolání řekl, že musel skončit kvůli tomu, že se piráti zajímali o projekt dětského hřiště v Kudrnově ulici, které stálo sedm milionů korun.

Na něj v únoru upozornil Sousedský spolek Homolka. "Dovolujeme si oznámit, že došlo k významnému předražení zakázky na rekonstrukci dětského hřiště na ulici Kudrnova," psali v oznámení politikům. Mazurovi předali symbolicky dvě lahve. Jednu prázdnou jako symbol chybějící občanské vybavenosti a druhou s pískem z hřiště, která měla odkazovat na předražení zakázky.

"Naši komunitu, která stavbu hřiště pozorně sledovala, skutečně šokovala cena jednotlivých položek a samozřejmě i cena celková. Cena odpadkového koše je podle smlouvy v registru smluv 43 tisíc, cena malého kolotoče 258 tisíc," vypočítává předseda spolku Jaroslav Pašmik.

Starosta Daniel Mazur kvůli pochybnostem nechal vypracovat interní audit. Devatenáctistránkovou zprávu, kterou má Aktuálně.cz k dispozici, dostal starosta v dubnu. Zpracovala jej interní auditorka Ivana Poláčková. Prošla smlouvu podle jednotlivých položek a došla k tomu, že zakázka byla dvojnásobně předražená. Kvůli tomu už skončil vedoucí odboru veřejného prostoru.

Pětkrát dražší písek a hrad za milion

"Bylo zjištěno, že ve srovnání s tržní cenou byla celková částka veřejné zakázky malého rozsahu navýšena o 2 906 621 Kč. Vyhodnocením předložených podkladů bylo zjištěno, že peněžní prostředky nebyly účelně vynaloženy a cena za veřejnou zakázku nebyla obvyklá," píše v závěru dokumentu auditorka.

Redakce Aktuálně.cz vybrala několik položek, kde auditorka přesně vysvětluje, k jakému předražení došlo. Zjistila jej například u dodávky a rozprostření dětského písku. Firma uvádí, že na hřiště dodala celkem 310 kubíků písku, za které si účtuje společně s rozprostřením téměř 617 tisíc korun. Auditorka výpočtem zjistila, že společnost objem písku nadhodnotila, protože ve skutečnosti bylo třeba jen 297 kubíku písku. Jeden kubík písku podle přepočtu představuje přibližně 1,6 tuny, takže celkově bylo nutné dodat zhruba 174 tuny písku.

Firma Cemex Sand z Napajedel, která písek dodala, si za jednu tunu účtuje 190 korun - to znamená celkově 37 920 korun bez DPH. Náklady na rozprostření písku auditorka odhaduje na 92 600 korun bez DPH. Celkově tak podle auditorky měl nákup a aplikace písku stát 130 520 korun bez DPH. Městská část však zaplatila téměř pětinásobek.

Problémovou položkou je podle auditorky také hlavní prvek hřiště, tedy dětský lanový hrad, za který městská část zaplatila 1,23 milionu korun bez DPH. Výrobcem atrakce je nizozemská společnost Boer.

"Na trhu jsou k dispozici různé prvky na dětská hřiště, například českých výrobců, i větších rozměrů za částky násobně nižší. Ve srovnání s jinými herními prvky již realizovaných oprav dětských hřišť na Praze 5 jde o výběr herního prvku za mimořádně vysokou cenu," píše v dokumentu auditorka a dodává, že se dalo ušetřit až 700 tisíc korun.

Jako příklad uvádí rekonstrukci nedalekého sportoviště a dětského hřiště Hamsíkova-Brdlíkova v Motole, kde městská část za herní sestavu se skluzavkou zaplatila 270 tisíc bez DPH.

Nové vedení chce nový audit

Místostarosta a radní pro správu veřejného prostranství Martin Slabý (ANO), který seděl i v předchozím vedení městské části, s výsledky auditu nesouhlasí. A nepřesvědčil ho ani posudek, který zjišťoval "odbornou úroveň zprávy".

Oponent auditu Vladimír Králíček se totiž s výsledky posudku ztotožňuje. "Jako oponent zprávy interního auditu konstatuji, že přes dílčí obsahové i formální nedostatky se interní auditor vypořádal s ad hoc úkolem tak, že příslušné orgány městské části Praha 5 mohou podniknout adekvátní kroky, jak směrem k orgánům činným v trestním řízení, tak k uplatnění náhrady škody," uvedl Králíček.

Nové vedení Prahy 5 (koalice ODS, ANO, TOP 09, STAN a Sdružení nezávislých občanů Prahy 5) však se závěry obou dokumentů nesouhlasí a vypsalo výběrové řízení na zpracování nového auditu. "Až na základě výsledků nového nezávislého auditu budeme moci činit odpovědné kroky," vysvětluje mluvčí radnice Jitka Drmolová. Podle ní teprve v úterý končí lhůta pro zasílání přihlášek do výběrového řízení.

"Uvidíme, jesli je to signál o systematické práci na zprůhlednění zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nebo jen divadlo k odvedení pozornosti," okomentoval poslední kroky nové městské rady bývalý starosta Mazur.

Piráti byli neschopní, tvrdí bývalí koaliční partneři

Strany bývalé koalice však odmítají, že by za nedávným vytlačením pirátů z vedení radnice byly podezřelé zakázky. Shodují se v tom, že spolupráce s piráty byla náročná, na jednání zastupitelstva i v médiích také zaznívalo, že jejich zastupitelé nebyli příliš schopní.

Vyčítají jim zpoždění rekonstrukce památkově chráněného Raudnitzova domu nebo nedodání plánu rozvoje městské části, kterou měla připravit kancelář starosty. Exstarosta Mazur přiznává, že jeho sekretariát opravdu způsobil tříapůlměsíční zpoždění rekonstrukce Raudnitzova domu, který by měl v budoucnu sloužit seniorům. "Politickou zodpovědnost za tuto chybu nesu," přiznává.

Podle Mazura se na jeho sekretariátu ztratily zapečetěné obálky s nabídkami dodavatelů a také dopis s oficiální námitkou proti výběrovému řízení. Úředníci se tak k námitce nestihli vyjádřit do 15 dnů, jak jim to ukládá zákon, takže v případě jejího zamítnutí hrozilo, že městská část bude čelit žalobě. Pirátský starosta se proto rozhodl, že obálky s nabídkami vrátí a vypíše nové výběrové řízení.

Podle opozice tím městské části hrozila pokuta až 20 milionů korun a postup radnice byl napadnutelný u antimonopolního úřadu. Mazur ale poznamenává, že podnět nakonec nikdo nepodal, takže zrušení zakázky se obešlo bez pokuty.

Mazur nesouhlasí ani s výtkou bývalého koaličního partnera Sdružení nezávislých občanů Prahy 5 (v koalici s ním piráti poslední komunální volby vyhráli), že nedokázal připravit plán rozvoje městské části. "Práce na plánu rozvoje běžely podle předem nastaveného plánu a měl být zpracovaný do dvou let od voleb," vysvětluje Mazur.

Žádné výstupy podle něj opravdu nebyly k dispozici, protože městská část teprve v květnu dopracovala zadání na demografickou studii, která měla být podkladem pro tvorbu tohoto plánu. "Práce na strategii Prahy 5 běžela podle plánu a postoupení do další fáze přípravy dřív, než budeme mít demografickou studii, je podle mě nezodpovědnost," říká Mazur.

Spor o plavební komoru

Koaliční hnutí ANO zase pirátům vyčítalo, že odmítli s partnery jednat o místním referendu o plánované nové plavební komoře na Vltavě. Podle Mazura se komora opravdu neprojednalo přímo na radě, ale za účasti všech partnerů se o tom mluvilo na koaliční poradě.

Mazur navíc argumentuje, že by šlo prázdné politické gesto, které by městskou část stálo pět milionů korun. Ještě minulé vedení Prahy podle Mazura vyjmulo stavbu plavební komory z rozhodování samosprávy, takže výsledek referenda by nebyl pro magistrát závazný.

Praha 5 podle něj udělala maximum pro to, aby dala najevo, že si komoru nepřeje. Jako příklad bývalý starosta připomíná podání stížnosti proti udělenému stavebnímu povolení nebo podporu petice občanů Prahy 5. Zároveň ale dodává, že chápe frustraci zastupitelů hnutí ANO, kteří měli referendum ve svém volebním programu.

Místo Daniela Mazura se stala starostkou Renáta Zajíčková z ODS. Novou koalici tvoří ODS, ANO, TOP 09, STAN a Sdružení nezávislých občanů Prahy 5 (SNOP 5). Ve 43členném zastupitelstvu má pohodlnou většinu 35 hlasů. Piráty v radě městské části vystřídali zástupci TOP 09 a STAN. Spolu s piráty jsou nyní v opozici už jen lidovci s nezávislými.