Auto v Hostivaři najelo do chodců, dva zemřeli. Další skončili v péči záchranářů

Ulice Švehlova, kde se nehoda stala, je kvůli vyšetřování nehody uzavřena od Zahradního Města k Průmyslové ulici.

Praha - Osobní auto srazilo čtyři chodce u obchodního centra v pražské Hostivaři. Dva lidé zemřeli, dva jsou v péči záchranářů. "Podle primárních informací jsou na místě dva zemřelí, kterým přivolaní záchranáři bohužel nedokázali pomoci," uvedla mluvčí záchranky Jana Poštová. Okolnosti nehody šetří policie, uzavřela část Švehlovy ulice.

Jedné ženě a jednomu muži přes veškerou snahu nemohly naše posádky pomoci. O dva další pacienty zdravotníci ZZS HMP aktuálně pečují. Havarovaným vozidlem je osobní automobil. pic.twitter.com/zeNvOQec9d — ZZS HMP (@zzshmp) March 13, 2018

K nehodě vyrazila dvě záchranářská vozidla, inspektor i vrtulník. Dvaasedmdesátiletá žena utrpěla mnohočetná poranění, třiašedesátiletá žena pak byla ošetřena s poraněním ruky. Obě ženy záchranka převezla do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Dalším dvěma zraněným už přivolaní záchranáři nedokázali pomoci.

Nehoda se stala kolem 14:30, kvůli jejímu vyšetřování je uzavřena Švehlova ulice od Zahradního Města k Průmyslové ulici. Auta policisté odklání do ulice Práčská směrem do centra a na opačnou stranu do ulice Pražská.

"V pražské Švehlově ulici došlo k vážné dopravní nehodě osobního vozidla s chodci. Okolnosti dopravní nehody jsou v šetření," sdělila policie. Policisté po otestování sedmašedesátiletého řidiče osobního auta vyloučili, že by muž byl opilý či zdrogovaný. "Konkrétní příčina tragické nehody je předmětem dalšího vyšetřování," doplnila policie.

Omezená je také hromadná doprava. "Tramvaje nezastavují na zastávce OC Hostivař, a to v obou směrech. Autobusy jezdí od křižovatky Práčská a Švehlova směrem k Průmyslové v protisměru," napsala policie na Twitter.