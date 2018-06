Aspoň tam nebude osmipatrová hrůza, vysvětluje starosta, proč přes slib podpořil výstavbu u Pařížské

Zastupitelé Prahy 1 odhlasovali připomínku k Metropolitnímu plánu, která schvaluje zastavění piazzetty u hotelu InterContinental.

Praha - Na sociálních sítích se zvedla vlna nevole proti tomu, že zastupitelé městské části Praha 1 na úterním zasedání odhlasovali možnost zastavět piazzettu u hotelu InterContinental na Starém Městě.

Pro připomínku k Metropolitnímu plánu, která zastavění volného prostranství jednopatrovou budovou umožňuje, hlasoval i starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09). Ten se přitom ještě na začátku května účastnil protestů proti zastavění piazzetty a sliboval, že nic takového nedopustí.

"Veřejně oznamuji, že jsme proti zastavění tohoto místa a uděláme všechno pro to, abychom pro občany tento prostor v samého historickém jádru města zachovali," napsal starosta 9. května na Facebook. Tam zveřejnil i fotografie z protestní akce, které se účastnil v tričku s nápisem "stop stavbě".

Postup radnice kritizoval mimo jiné opoziční zastupitel za zelené Petr Kučera. "Rozlučte se s náměstím Miloše Formana. Víte, jak si Lomecký a jeho parta představují stop výstavbě u InterContinentalu? Doporučili zastavět náměstí jednopatrovou budovou," napsal politik na svém Facebooku. Dodal, že zastupitelstvo také schválilo připomínku k Pařížské ulici, aby byla čtvrťovou třídou. "Což znamená navýšení podlažnosti okolních budov o dvě patra," dodal.

Lomecký teď ale vysvětluje, že hlasováním pro jednopatrovou budovu chtěl zabránit tomu, aby na místě vyrostl až osmipodlažní dům, což podle něj hrozilo v případě, že by Praha 1 připomínku nepodala.

Deník Právo před časem informoval, že koncový majitel pozemků, tedy společnost J&T, chce na piazzettě postavit vysokou administrativní budovu. Proti tomu se zvedl odpor místních a odmítala to i městská část.

"Považoval jsem za rozumnější kompromis, který vznikl od koaličních partnerů, omezit to na jedno nadzemní podlaží, než abych šel cestou toho, že budu jako Don Quijote jediný hlasovat proti," řekla starosta Aktuálně.cz. "Smyslem bylo zabránit stavbě té osmi- nebo desetipatrové hrůzy, která tam měla stát," dodal.

Varianta, že by betonové náměstíčko zůstalo nezastavěné, se podle Lomeckého prosadit nedala. "Já se domnívám, že ve chvíli, kdy nemůžete jako politik prosadit maximum a sto procent, tak se máte přiklonit k variantě, která je pro vás výrazně lepší," dodal.

Co ale na piazzettě vyroste, zatím není jasné, návrh podle starosty vzejde z mezinárodní architektonické soutěže. "Já se domnívám, že by tam mohl vzniknout nějaký prostor se zahrádkami a posezením do výše jednoho patra a na té střeše by byly stromy nebo něco podobného, to by řešilo celou situaci," nastínil Lomecký.