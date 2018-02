Udženija na zastupitelstvu dala facku kolegovi. Nebyl to zkrat, vulgárně urážel ženy, říká politička

před 4 hodinami

Praha 2 zažila v pondělí víc než bouřlivé jednání zastupitelstva. Došlo na vulgarity, polévání hlav vodou, a dokonce i na facku, která přistála na tváři zastupitele Dana Richtera od první ženy ODS Alexandry Udženiji.

Praha - Ve stopách svého stranického kolegy Miroslava Macka, který se proslavil záhlavcem vlepeným Davidu Rathovi, se vydala první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Na pondělním večerním zastupitelstvu Prahy 2 Udženija dala facku nezařazenému zastupiteli Danu Richterovi, který podle ní vulgárně urážel její kolegyně.

Alexandra Udženija si za vývoj událostí na zastupitelstvu popel na hlavu nesype. Naopak. "K pondělnímu incidentu se hrdě hlásím," napsala na Facebooku.

Podle ní Richter opakovaně hrubě urážel místostarostku Michaelu Mazancovou. "Pan Richter dlouhodobě lživě dehonestuje naši paní starostku Černochovou a přihlížet tomu, jak někdo vulgárně uráží bývalou stranickou kolegyni na jednání zastupitelstva, před diváky a na půdě radnice, s prominutím do k***v, prostě nebudu," napsala.

Podle serveru Týden.cz, který na incident jako první upozornil, měl bývalý člen hnutí Občané za spokojené bydlení Richter během svého projevu na zastupitelstvu nejdříve schytat od svého někdejšího kolegy sprchu v podobě sklenice vody vylité na hlavu. Pak přišla zmíněná facka. Podle Týdne už podal Richter na Udženiju stížnost k Úřadu městské části Praha 2.

Udženija: Zkrat to nebyl

Sláva rvačky Rath vs. Macek překročila hranice České republiky, a to když jí britský deník The Guardian udělil bronzovou příčku v přehledu "Nejlepších politických bitek". Stejně jako v roce 2006 Macek, označuje i Udženija svůj políček jako výchovný.

"Ano, dala jsem mu výchovnou facku a víte co? Nebyl to zkrat, nejsem si jista, zda bych to neudělala zase. Nesnesu hulváty, kteří si myslí, že jim všechno projde, a chtěla jsem se nějak postavit za kolegyni," dodala.