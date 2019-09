Praha zvažuje zavedení mýta ve výši desítek korun. Nízkoemisní zóny zavrhla

Vedení Prahy zamýšlí ve městě zavést pro auta mýtné. Chce proto jednat s ministerstvem dopravy o změně zákona, který by to umožnil. Výše mýtného by mohla být v řádu desetikorun za den. Dříve zamýšlené nízkoemisní zóny město zavrhlo.

"Rádi bychom během měsíce vyvolali první jednání na ministerstvu a pokusili se najít shodu na základních principech," řekl Tomáš Voříšek z magistrátní komise pro udržitelnou energii a klima.

S ministerstvem chce město jednat také o dílčích opatřeních, která by byla zavedena před změnou zákona. Týkala by se třeba zpoplatnění komunikací první třídy na území Prahy. "Bude ale záležet na výsledku jednání," uvedl Voříšek.

Během několika měsíců pak bude připravena studie proveditelnosti zavedení mýtného, která nastíní další možné kroky. Reálný odhad možnosti zavést mýto je podle představitelů města tři až pět let.

Výhodou mýtného proti dříve zvažovaným nízkoemisním zónám je možnost zavádět jej postupně, například pouze na některých komunikacích. Provoz by pak město vyhodnotilo a podle toho postupovalo dál. "Zpoplatněním by také vznikl fond, který bude samozřejmě reinvestován do podpory čistší mobility nebo dalších opatření zlepšujících životní prostředí," řekl ředitel magistrátního odboru ochrany prostředí Štěpán Kyjovský.

Cílem nemá být vybrat peníze

"My bychom chtěli zavést systém s výnosovou neutralitou, to znamená ideálně, abychom nevybrali nic. Chtěli bychom se dotknout svědomí Pražanů, aby uvědoměle do centra nevjížděli, když mají vysokoemisní vozidlo. Zavedení mýta neslouží k vybírání poplatků, není daň, je to proto, abychom zlepšili životní prostředí," řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN).

Ke kontrole vozidel by Praha mohla využít 5500 kamer městského kamerového systému a auta kontrolující vozy v rámci systému parkovacích zón. "Jsme schopni každé auto najít a říct, kudy projelo, nepotřebujeme závory, ani nic na vjezdu a výjezdu," řekl Hlubuček. Ve hře je i možnost satelitního sledování vozů, který chce ministerstvo zavést v rámci platby mýtného na dálnicích.

Možnosti platby město bude teprve zvažovat. Podle předběžných odhadů by mohlo být v řádu desetikorun za den. Elektromobily by platit nemusely. Zároveň bude komise pro udržitelnou energii a klima řešit způsob získávání takzvaně čisté energie pro dobíjení elektromobilů.