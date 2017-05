Praha 7 získala povolení na novou radnici. Přestavba budovy začne už v létě

před 16 minutami

Ještě letos v létě zahájí městská část Praha 7 výstavbu nového sídla radnice, která by měla být dokončena na podzim 2018. Do nových prostor v Holešovicích se úřad přestěhuje pravděpodobně v lednu 2019. Za kompletní přestavbu stávající budovy plánuje radnice zaplatit přibližně 154 milionů korun. Výslednou částku ještě ovlivní chystaná soutěž na zhotovitele stavby.

Praha - Praha 7 se může pustit do výstavby nového sídla radnice městské části. V pondělí získala na svůj projekt v ulici U Průhonu v pražských Holešovicích pravomocné stavební povolení. "V nejbližší době - pravděpodobně dnech - vyhlásíme veřejnou zakázku na výběr zhotovitele," řekl Aktuálně.cz radní Prahy 7 Pavel Zelenka (Praha 7 sobě).

Samotná výstavba podle něj odstartuje letos v létě. Přesný termín bude záviset na tom, jak moc se protáhne zmíněná soutěž. Podle Zelenky by výstavba měla vzhledem k zákonným lhůtám odstartovat nejpozději do tří měsíců od jejího vyhlášení. Stavební firma, která dostane práce na starost, pak bude mít přibližně 14 měsíců na to, aby budovu kompletně dokončila.

Vedení sedmé městské části očekává, že nové sídlo úřadu bude dokončeno na podzim příštího roku. Úředníci a politici plánují opustit stávající prostory budovy Generálního finančního ředitelství na nábřeží Kapitána Jaroše v lednu 2019. "Díky tomu, že se přestěhujeme, v neposlední řadě ušetříme. V současné době platíme každý měsíc tři čtvrtě milionu korun za nájem," popisuje Zelenka.

Nová radnice vyroste na místě starší budovy, tu čeká kompletní přestavba. Z původní stavby zůstane pouze betonová konstrukce. Praha 7 očekává, že výstavba nové radnice spolkne přibližně 154 milionů korun. Cena však ještě není pevně daná. Může s ní ještě zahýbat nabídka firem, které se budou o zakázku ucházet a podávat co nejvýhodnější nabídky. Stávající budovu radnice před časem koupila za 89 milionů korun.

Současná politická reprezentace Prahy 7 v čele s Janem Čižinským (Praha 7 sobě) je do velké míry na svém místě právě kvůli tématu stavby nové radnice. Předchozí vedení bylo kritizováno ze strany obyvatel za to, že chtělo postavit novou budovu za zhruba miliardu korun. To lidé považovali za předražené. V roce 2013 se proto uskutečnilo místní referendum, ve kterém obyvatelé sedmé městské části rozhodli, že nové sídlo nesmí městskou část stát více než 500 milionů korun.

Do nového sídla, které vyroste v Holešovicích, se vejde přibližně 200 zaměstnanců úřadu. Veškeré prostory budou sloužit výhradně městské části. Na místě tak nevznikne žádné místo pro případné nájemníky, například ze strany maloobchodníků.

Vzhled budovy navrhlo pražské sdružení Architektů Atelier bod architekti, které se svým návrhem v polovině loňského roku zvítězilo v mezinárodní architektonické soutěži. Ateliér byl založen v roce 2015 architekty Vojtěchem Sosnou, Jakubem Strakou a Jáchymem Svobodou. Ti spolupracují již delší dobu. V roce 2014 vyhráli dvě soutěže, a to architektonickou soutěž na rekonstrukci bývalé hospody se sálem v Máslovicích a architektonickou soutěž na novou podobu sportovního centra v Chrudimi.

Radnice ateliéru udělila cenu v hodnotě 550 tisíc korun. Kompletní přestavbou současné budovy se tehdy v rámci soutěže zabývalo přibližně 70 různých architektonických studií.