Podívejte se na hrdinu. Policie ocenila muže, který odtáhl seniora z kolejí

Na jednokolejném železničním přejezdu byly spuštěné závory a blikala červená výstražná světla, když do závor narazil muž na motocyklu zn. Simson. | Video: KŘP Královéhradeckého kraje

Muž, který letos v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku zachránil život motocyklistovi obdržel medaili ředitele královéhradecké krajské policie. Dvaatřicetiletý muž 21. dubna na přejezdu u železniční zastávky odtáhl z kolejiště pětaosmdesátiletého seniora jen několik vteřin před příjezdem vlaku.

"Ředitel David Fulka medaili uděluje za projevení osobní statečnosti při záchraně života. Kdyby odvážný muž nereagoval tak rychle, nehoda by měla fatální následky. Svoji odvahou a rozhodností jednoznačně zachránil motocyklistovi život. Přestože on svůj čin považuje za samozřejmost, domníváme se, že by neměl zůstat bez povšimnutí," říká mluvčí krajské policie Ivana Ježková.

Událost zachytila bezpečnostní kamera spravovaná městskou policií. Ze záznamu je patrné, že staršího muže od jisté smrti dělily vteřiny.

"Na jednokolejném železničním přejezdu už byly spuštěné závory a blikala červená výstražná světla, když do závor narazil muž na motocyklu a spadl přímo do kolejiště," uvedla Ježková.

Situace si všiml muž z Kostelce nad Orlicí, který nedaleko čekal na vlak do práce. Zároveň zahlédl osobní vlak, který se od Doudleb nad Orlicí blížil do stanice. Zahodil batoh a běžel řidičovi na pomoc.

"Seniora odtáhl z kolejí do bezpečí a mimo trať se mu podařilo dostat i jeho motocykl. V ten okamžik na naprosto stejném místě, kde před malou chvílí ležel otřesený muž, zastavil vlak, jehož strojvůdce se snažil co nejintenzivněji brzdit," uvedla mluvčí.

Lehce zraněného seniora odvezli záchranáři do nemocnice na vyšetření.