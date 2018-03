MHD pro děti a seniory nad 65 let zdarma, plánuje plzeňský primátor. Návrh musí ještě schválit radní

před 1 hodinou

Děti do 15 let a senioři nad 65 let by měli zřejmě už od září jezdit v plzeňské MHD zadarmo, plánuje primátor Plzně Martin Zrzavecký (ČSSD). Reaguje tak na úterní rozhodnutí vlády zlevnit o 75 procent jízdné v železniční a autobusové dopravě pro studenty a seniory. Dosud mají v Plzni děti slevu 75 procent, od 15 do 26 let poloviční. Senioři nad 65 let jezdí za polovinu, lidé nad 70 zadarmo. "Pokud to má stát nastavené takto, tak já budu navrhovat pro občany města, abychom měli od 1. září dopravu dětí od nula do 15 let zdarma a u seniorů nad 65 let také, i když nám to stát nebude kompenzovat," řekl Zrzavecký. Jízdné Plzeňanům dotuje město z vlastních zdrojů. Návrh musí schválit ještě radní.

autor: ČTK | před 1 hodinou