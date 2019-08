Měli exekuce, bydleli v garáži. Odpadová firma v Plzni jim sežene ubytovnu i poradce

Mají problémy s bydlením, s dluhy i dalšími věcmi. Ovšem, pokud projeví zájem pracovat v městské odpadové společnosti Čistá Plzeň, a skutečně pracují, tato firma jim pomůže víc, než je mnohdy obvyklé. Alespoň to tvrdí ředitel Otakar Horák.

Městská odpadová firma Čistá Plzeň se snaží pomáhat svým zaměstnancům víc, než je u mnohých firem zvyklé. Podle náměstka Jana Šneberka se to firmě vesměs vyplácí. Nabírá přitom na práci lidi, kteří mají problémy s bydlením, jsou považovaní za sociálně slabší a mají dluhy. Když pracují, zařídí jim kromě zaměstnání také ubytování, oblečení a řešení exekucí i osobních bankrotů.

"Když má někdo zájem pracovat, jsme schopni se o něj kompletně postarat," řekl ředitel Otakar Horák. Firma třeba přijala muže, který rok dva pracoval jako "zadák" (na zádi popelářského kuka vozu), poté si udělal řidičský průkaz a teď řídí nákladní auto. "A už si vydělává úplně jiné peníze," uvedl Šneberk. Zaplatil exekuce a začal bydlet v nájmu. "Když člověk chce, tak se to vždycky dá," dodal.

"Nabíráme lidi, kteří mají problémy s bydlením, například bydlí v garáži," uvedl Horák. Firma si nejdříve ověří, že vydrží rok dva pracovat. Poté do nich dále investuje, například do řidičských průkazů.

Firma nerozlišuje, zda jde o bezdomovce, ani se jich na to nemůže ptát. "Pokud pracovat chce a nemá nic, oblékneme ho do pracovních montérek, které může nosit i soukromě, seženeme mu ubytovnu za 4 000 korun. Zaplatíme ji s tím, že nám to dá při výplatě," řekl náměstek s tím, že firma lidem v nesnázích nabízí i externí poradkyni.

"Seznámí se s jejich případy, posoudí, zda se dá požádat o insolvenci, pomáhá a radí jim," uvedl. Osobní bankrot ale lze využít jen u části pracovníků, v řadě případů jsou dlužné částky tak vysoké, že třetinu sumy za pět let nemohou splatit. Exekuce má skoro polovina z padesáti zadáků, vyřízenou insolvenci splácí třetina až polovina. Ubytovnu firma kontroluje, snaží se zajistit větší pokoje i nějaké vybavení. Teď tam má pět zaměstnanců.

Problémy jsou ale s dlouhodobými bezdomovci, po nedobrých zkušenostech je Čistá Plzeň teď nezaměstnává. "Posílali nám je z agentur, chodili z ulice, ale většinou se neosvědčili. Jenom pili a pracovat moc nechtěli," uvedl náměstek. Nyní přijala na zadáka jednoho, který přišel ze Slovenska, původně z dětského domova, ale teď je na neschopence.