Expres projel za Plzní na červenou a zastavil 34 metrů od vlaku

Železniční expres z Prahy do Mnichova projel dnes v Ejpovicích za Plzní na červenou a vjel na jinou trať. Strojvedoucí zastavili vlaky 34 metrů od sebe. Nikomu ze zhruba 320 cestujících se nic nestalo. Provoz na trati z Prahy do Plzně byl zastaven téměř tři hodiny, obnovil se kolem 22:00. Žádná škoda nebyla vyčíslena, řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Událost se stala v 19:20. "Vlak EX 350 nedovoleně projel návěstidlo zakazující jízdu a vjel do postavené vlakové cesty (s nastavenými výhybkami) pro osobní vlak jedoucí z Plzně do Radnic (lokální trať). Strojvedoucí zastavili vlaky čely proti sobě ve vzdálenosti 34 metru," uvedl Drápal. V expresu cestovalo 300 cestujících a v osobním vlaku 17. Mimořádná událost se obešla bez zranění, dodal.

"Drážní inspekce a vyšetřovatelé Správy železniční dopravní cesty šetří příčiny a okolnosti mimořádné události v místě vzniku," dodal. Na místě byli také drážní hasiči, kteří pomohli s přesunem cestujících.

Podle Drápala nedovolených jízd na železnici stále přibývá. "Nestává se ale tak často, aby vlaky s cestujícími zastavily tak blízko od sebe," dodal.