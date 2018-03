Chtěl bydlet u zahrady, a tak si koupil zámek. Mám snížený pud sebezáchovy, říká Petr Frolík

před 2 hodinami

Renesančně-barokní zámek v Kanicích na Domažlicku na počátku 20. století. Tak ještě vypadal, když odtud krátce po válce Revoluční gardy vyhnaly majitele Rudolfa von Pergera i s rodinou do Německa. Foto: Ludvík Hradilek

V Česku je bezprostředně ohroženo víc než 700 nemovitých kulturních památek. Petr Frolík se odstěhoval z Prahy a jednu takovou uchránil od nejhoršího.

Petr Frolík (46) se narodil a celý život žil v Praze. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a živí se jako správce nemovitostí. Ve čtyřiceti letech, když s manželkou čekali třetí dítě, zatoužil po bydlení se zahradou.

Domek v Praze byl pro ně cenově nedosažitelný. Když přemýšleli, co by potřebovali pro své pracovní i mimopracovní aktivity, napadlo je, že by se jim hodil zámek.

Tři roky ho hledali. Objeli pětadvacet míst, jeden jim nabízeli dokonce zadarmo, ale neměl žádný pozemek.

Barokní zámek v Kanicích u Domažlic našel pan Frolík na dražebním serveru. Posledním majitelům štěstí nepřinesl. Zadlužili se, jeden z nich zemřel a druhý skončil ve vězení. Věřitelé se ho pokoušeli prodat za několik milionů, ale před čtyřmi lety už byl v dezolátním stavu. Střechou teklo a v několika místnostech se zřítily stropy.

Petr Frolík zámek koupil za 400 tisíc i se dvěma hektary parku.

V létě roku 2014 sebral rodinu, karimatky a spacáky a vyrazili na svůj zámek.

Týden žili v Kanicích a tři týdny v Praze. Ve chvíli, kdy začali opravovat střechu, si pan Frolík uvědomil, že u toho musí být každý den.

"Jednou jsem seděl na koncertě v pražské synagoze v Jeruzalémské ulici a osvítila mě inspirace shůry - zámek v Kanicích bude využit k řešení česko-německých vztahů," vzpomíná Frolík. "Nejsem tu na věky, udělám, co mohu, a jak to dopadne, je v rukou Božích."

Sebral rodinu, na okraji obce si pronajal byt v paneláku a odstěhoval se do Kanic.

Po třech letech má zámek novou střechu a místnosti nové stropy. Hned jak to šlo, otevřel zámek veřejnosti. Uspořádali dětský den, ochutnávku vín, na prohlídku přišlo za jediný den 450 lidí.

"Není to domek k bydlení, ale nástroj ke službě. Líbí se mi, co říká Constantin Kinský: nemělo by se tomu říkat zámek, ale otvírák."

Do zámku už investoval víc než tři miliony korun, polovinu ze svého a od svých přátel a polovinu z dotací od Plzeňského kraje a ministerstva kultury.

Památkáři jsou s jeho přístupem spokojeni, navrhli ho na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro (Dědictví pro budoucnost). "To dávají takovým lidem, co si přidělají na jízdní kolo raketový motor a rozjedou se," směje se Frolík. "Mám snížený pud sebezáchovy." I on si spolupráci na obnově národní kulturní památky pochvaluje: "V rámci pravidel se mi snaží vyjít vstříc, jsem jim vděčný za každou radu, nemám zkušenosti s historickými baráky."

A co letošní rok? "Zatím jde všechno podle původních představ, jen to papírování je úmorné, letos doděláme stropy, požádáme o dotaci na výměnu alespoň části oken, padá terasa a zámek potřebuje odvodnit," vypočítává nový správce zámku v Kanicích letošní plány. Podívejte se v galerii, jak mu to jde.