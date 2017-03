Cestující v Plzni zavolali na opilého řidiče MHD policii. V krvi měl skoro tři promile

před 52 minutami

Policie zastavila v Plzni v sobotu večer řidiče autobusu MHD, který měl v dechu 2,95 promile alkoholu. Na jízdu šestačtyřicetiletého řidiče linky číslo 35, která zajíždí do okrajových částí Plzně, upozornili policisty cestující. Policie případ vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení, řekla mluvčí Dagmar Brožová. Policie zastavila autobus v 20:20 v centru města na Americké třídě. Dostala oznámení, že v městské části Radčice řidič sjel ze silnice do pole a poškodil při tom autobus. Přesto pokračoval v jízdě několik kilometrů dál do města, dokud ho v centru nezadržela policie.

autor: ČTK