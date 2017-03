V RegioJetu v Pardubicích a České Třebové někdo nahlásil bombu. Policie evakuovala vlaky i okolí

před 1 hodinou

Policie prohledává ve stanicích Pardubice a Česká Třebová dvě vlakové soupravy společnosti RegioJet. Podle anonymního oznámení by v nich měla být bomba, řekla mluvčí orlickoústecké policie Lenka Vilímková. "Museli jsme evakuovat cestující z vlaku i bezprostřední okolí souprav, abychom vyloučili, že tam bomba je," uvedla Vilímková. Zatím nedokázala říci, jak dlouho bude prohledávání trvat. Informaci o ohrožení obou vlaků policie přijala v jednom oznámení. Podle serveru Českých drah není provoz na koridoru přerušen. Společnost RegioJet oznámila, že se v návaznosti na kroky policie postará, aby se cestující dostali do svých cílových destinací s co nejmenšími komplikacemi a maximálním servisem.

autor: ČTK