Ve vazbě i kvůli rasismu? Promluvil aktivista obviněný z terorismu v Pardubicích

„Vede se proti nám psychologická válka, snaží se nás zlomit,“ přeťal několikaměsíční ticho Youssef Moursi, jeden z obviněných, který se měl podílet na zapálení pardubické zbrojovky LPP Holding. Policie ho obvinila z terorismu, mladý student ale vidí věci jinak. „Je nepřijatelné zavírat lidi do vazby a prodlužovat ji na základě směsi sympatií, aktivismu a rasismu,“ řekl arabské stanici Al-Džazíra.
Od žhářského útoku na pardubickou LPP Holding uplynulo více než půl roku, rozuzlení případu je ale stále v nedohlednu. Po celou dobu je Moursi jedním z hlavních podezřelých – pětadvacetiletému egyptskému studentovi Univerzity Karlovy soud prodloužil pobyt za mřížemi hned dvakrát. Vazbu musí justiční moc přezkoumávat každé tři měsíce.
„Snaží se nás zlomit,“ sdělil propalestinský aktivista Moursi pro Al-Džazíru, arabskou televizní stanici se sídlem v katarském Dauhá. Jde o mladíkovo první veřejné vyjádření od té doby, co ho policie zadržela a obvinila společně s dalšími 11 lidmi z terorismu. V případě prokázání viny mu hrozí až 20 let vězení.
„Vede se proti nám psychologická válka. Policie se nás snaží zlomit tím, že některé drží celé měsíce na samotce, zakazuje nám návštěvy, blokuje korespondenci nebo šíří strach. Je nepřijatelné zavírat lidi do vazby a opakovaně ji prodlužovat bez přímých důkazů, hlavně na základě směsi sympatií, aktivismu, rasismu a snahy rozmazat hranice svobody slova,“ konstatoval Moursi.
Sám první tři měsíce strávil na samotce, nyní už má „volnější“ režim. Dnes může strávit mimo celu hodinu denně, dále má dovoleno telefonovat každý den maximálně 20 minut. Rodina a známí ho mohou navštěvovat jednou za dva týdny. Dodnes odmítá, že by se čímkoliv provinil.
„Důkazy? Směšné“
Al-Džazíře také řekl, že se stal terčem především kvůli svému propalestinskému aktivismu. Jeho obhájce Pavel Čižinský je toho názoru, že policie staví na „směšných“ důkazech.
Mezi nimi má být údajně i příspěvek, ve kterém Moursi den po požáru radil aktivistům, jak se zachovat, pokud by je oslovila policie. Mezi aktivisty se šířil i PDF manuál „pro soudružstvo“, více jsme o tom psali zde.
„Když do Googlu zadáte, co dělat při policejním výslechu, první rada zní, ať počkáte na svého advokáta. Když to ale řeknete jako propalestinský aktivista a napíšete to kamarádům, je to důvod, proč jste vinen,“ citovala stanice Čižinského.
České úřady na něj údajně tlačily, aby si případ nepřebíral na starost. Kvůli tomu ale nebyl například u úvodního výslechu ani u domovní prohlídky, kdy podle Moursiho „skupina ozbrojených a maskovaných policistů vyrazila vchodové dveře“.
„Je zřejmé, že policie tomuto vyšetřování věnuje mimořádnou pozornost a opravdu velké prostředky. To, že je ve vězení už pět měsíců, je ale jistě porušení zákona,“ nechal se slyšet český advokát.
Propojení s Izraelci? Neprokázáno
K březnovému požáru, který způsobil stamilionové škody, se přihlásila propalestinská skupina The Earthquake Faction. Ta zveřejnila video ze žhářského útoku a potvrdila, že na LPP Holding cílila kvůli údajné spolupráci s izraelskou zbrojovkou Elbit Systems.
Obě firmy sice v roce 2023 podepsaly dohodu na výrobu dronů, mluvčí LPP Holding Martina Tauberová ale ještě v den požáru vzkázala, že ke spolupráci nikdy nedošlo. Ministerstvo obrany tehdy zrušilo tendr na daný typ dronů. Firma naopak vyráběla komponenty pro ukrajinské drony.
Skupina aktivistů si z továrny odnesla také interní dokumenty a vyhrožovala jejich zveřejněním, pokud zbrojovka do 20. nepřeruší údajné vazby s Elbitem a okupací Palestiny. Jakmile ultimátum vypršelo, vyšlo najevo, že příslušné materiály obsahovaly poměrně běžnou servisní dokumentaci. Přímý důkaz, který by potvrdil spolupráci s izraelskou společností, tak aktivisté nenabídli.
Stejně tak utichly demonstrace, které například organizoval kolektiv Prague 4 Palestine Youth. Pětadvacetiletá česká aktivistka, která mluvila s Al-Džazírou pod přezdívkou Rue a nechtěla zveřejnit pravé jméno, se nechala slyšet, že i její známí prochází výslechy a domovními prohlídkami. Policie jim podle ní rovněž na neurčito zabavuje telefony a počítače.
„Vyslechli nás a pak nás vzali zpátky do bytu. Udělali domovní prohlídku. Drželi nás vzhůru víc než 24 hodin. Po zbytek týdne jsem měla záchvaty paniky,“ popsala Rue zásah, který proběhl devět dní po požáru. Policie jí tehdy řekla, že v případu vystupuje jako svědkyně, telefon a počítač jí prý dodnes nevrátila.
Rue si myslí, že se o ni policie začala zajímat kvůli přátelství s obviněnými. Dva z nich navštívila ve vazbě. Jeden je podle ní na samotce 23 hodin denně. „Na konci návštěvy přijdou slzy. Vy můžete jít kamkoliv a dělat cokoliv, a oni se vrací mezi ty čtyři stěny,“ popsala pocit z návštěv vazební věznice.
Neděje se to jen v Česku
Elbit Systems, největší izraelský výrobce zbraní, je poslední dva roky hlavním terčem propalestinských aktivistů v Evropě. Al-Džazíra například připomněla, že britský soud v červnu odsoudil čtyři členy skupiny Palestine Action z poškození cizí věci „v souvislosti s terorismem“.
Šlo o vniknutí do továrny Elbit Systems ve Filtonu u Bristolu. V Polsku loni v září policie zadržela demonstranty, kteří na zbrojním veletrhu polili stánek firmy červenou tekutinou.