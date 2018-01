před 4 hodinami

Porucha zabezpečovacího zařízení způsobená výpadkem elektrického proudu zapříčinila dnes ráno zpoždění nebo odřeknutí mnoha vlaků na železničním koridoru v úseku mezi Přeloučí a Kostěnicemi. Porucha zcela zastavila provoz na 90 minut. Postiženy byly i spoje na tratích z Pardubic do Havlíčkova Brodu a z Pardubic do Hradce Králové. "V 9:10 začaly jezdit vlaky v takzvaném mezistaničním režimu, kdy jeden vlak dojede do další stanice, kde stojí, a na trať se může pustit další," řekl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš. Co je příčinou výpadku proudu a kde nastal, SŽDC zatím neví. Podle Illiaše vlaky dál nabírají desítky minut zpoždění. Některé spoje byly odkloněny na jinou trasu.

