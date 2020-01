Opožděný test na streptokoka, ale ne vážné pochybení, zjistila kontrola v Pardubicích

Pardubická nemocnice provedla u novorozence se streptokokovou infekcí podle ministerské kontroly testy opožděně, ale zásadně nepochybila. Dítě má trvalé následky. Zda by mu pomohlo včasné podání antibiotik, není jisté, vyplývá ze závěrů kontroly. Hrubého porušení předpisů se však dopustila porodnice v Rychnově nad Kněžnou, když ženu poslala jinam.

Pokud vůbec nastalo v případě Pardubické nemocnice pochybení, jde o prodlevu jedné hodiny a 38 minut proti doporučení České neonatologické společnosti, stojí ve zprávě ministerstva.

Obdobné septické stavy jsou závažné a úmrtnost při nich dosahuje až 20 procent i v případě včasného podání antibiotika. Podle kontroly není možné kauzálně odůvodnit vzniklý následek pouhou prodlevou v podání antibiotika. "V případě soudního sporu k tomuto závěru je nutné vyžádat stanovisko soudního znalce," uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Matka dítěte trpěla v těhotenství streptokokovou infekcí. Děvčátko po porodu 8. června loňského roku dostalo opožděně antibiotika proti nákaze a ponese si trvalé následky. Předtím ženu nepřijaly Nemocnice Rychnov nad Kněžnou a Fakultní nemocnice Hradec Králové.

V Rychnově rodičku nevyšetřili, i když měli

Záchranka s rodičkou, jejíž nákaza infekcí byla známa již při těhotenství, mířila v noci do rychnovské nemocnice. Podle kontroly záchranáři mluvili se sestrou, která telefonicky volala službu konajícího primáře oddělení. Ten vzkázal, "že to zdržovat nebude", ať sanitka jede rovnou do Hradce Králové. Záchranka proto kontaktovala oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové s tím, že do porodnice vezou rodičku.

Dispečink záchranné služby obratem dostal informaci, že hradecká porodnice je uzavřena kvůli naplněné kapacitě oddělení pro matku a novorozence. Předčasný porod se tak nakonec uskutečnil v Pardubicích.

Na postupu Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a Fakultní nemocnice Hradec Králové kontrola pochybení neshledala. Naopak personál porodnice Nemocnice Rychnov nad Kněžnou se podle ní dopustil hrubého porušení tím, že rodičku nevyšetřila ani sestra, ani službu konající lékař a odeslali ji do jiného zařízení.

Argumentaci, že nemocnice není vybavena na podobné předčasné porody, považuje za poněkud zavádějící, neboť porod v identickém týdnu těhotenství se v této porodnici již uskutečnil. Ministerstvo proto podá podnět na Krajský úřad Královéhradeckého kraje a Českou lékařskou komoru, aby se tím zabývaly.

"Je možno konstatovat, že veškeré lékařské a ošetřovatelské procedury, které proběhly od přijetí rodičky v nemocnici Pardubice, proběhly v souladu s požadovanými standardy. Jediným pochybením je odchylka oproti doporučenému postupu České neonatologické společnosti, který visí na webových stránkách této společnosti, je účinný od 1. května 2006 a uvedená platnost je do 30. dubna 2008. Nicméně žádné nové doporučení k dispozici není," uvedl Prymula.

Rodina dítěte požaduje 22 milionů

Pardubická nemocnice je největším poskytovatelem akutní zdravotní péče v celé společnosti Nemocnice Pardubického kraje. "Jsem proto rád, že ministerstvo zdravotnictví dnes potvrdilo, že naše nemocnice nepochybila. Je to velmi silný a jasný signál nejen k pacientům z našeho kraje, ale i zaměstnancům všech našich zdravotnických zařízení," uvedl hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Společnost si nechala zpracovat dvě externí posouzení postupu Pardubické nemocnice, výsledky zatím neobdržela. Kvůli případu představenstvo společnosti Nemocnice Pardubického kraje před časem odvolalo ředitelku Pardubické a Chrudimské nemocnice Štěpánku Fraňkovou. Lékaři a primář novorozeneckého oddělení dostali výtky.

Rodina děvčátka podala na nemocnici žalobu pro náhradu za vytrpěné bolesti a ztížení společenského uplatnění, požaduje 22 milionů korun. Podle mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Kateřiny Semrádové nemocnice rodinu dvakrát kontaktovala, avšak bez odezvy.