před 5 hodinami

Mezi Pardubicemi a Kostěnicemi v pátek ráno vlak usmrtil člověka. Provoz na hlavní trati je dočasně přerušen. Omezení potrvá zhruba do 11:30, což se ale může změnit. Po jedné koleji správce železniční cesty pustí provoz, jakmile to bude možné. Náhradní autobusová doprava se objednává ve chvíli, kdy je předpoklad, že by trať byla zavřená delší dobu, dodala Šubová. Aktuálně vlak pendolino jede z Chocně do Poříčan odklonem přes Hradec Králové, kde mimořádně zastaví. Stanici v Pardubicích mine, uvedly České dráhy na svém webu.

autor: ČTK | před 5 hodinami

Související



Hlavní zprávy