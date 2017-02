Letec Jan Kašpar upozornil na výlet lidí z pardubické městské firmy do Afriky, strážníci zasáhli

před 1 hodinou

Jen něco přes hodinu vydržel na soše prvního českého aviatika Jana Kašpara satirický nápis, který poukazoval na výlet tří lidí z pardubických městských firem do Jihoafrické republiky. Sundali ho strážníci městské policie s tím, že socha nemůže sloužit k politickým účelům.

Pardubice - "Výlet do JAR? Sorry jako," byl nápis, který v neděli ráno hlásala v podobě komiksové bubliny socha letce Jana Kašpara na pardubické třídě Míru. Objevil se tam několik dnů poté, co televize FTV Prima zveřejnila údaje o tom, jak si tři lidé z městských firem Služby města Pardubice a dceřiné firmy SMP Odpady udělali vloni v listopadu za peníze daňových poplatníků výlet do Jihoafrické republiky. Stál 210 tisíc korun.

Zatímco například hokejový dres, který na sochu navlékli fandové pardubického hokeje, na Janu Kašparovi vydržel téměř tři dny, tentokrát strážníci zasáhli během hodiny a satirický nápis sundali.

"Majitelem sochy při předání městu byly stanoveny podmínky, co je a není přípustné. Rozhodně umísťování politických či jiných satirických nápisů na sochu není povoleno," uvedl ředitel pardubické městské policie Rostislav Hübl s tím, že je to přání sochaře a jeho manželky.

Autor sochy akademický sochař František Bálek potvrdil, že si politické využití své sochy nepřeje. "Tohle mi přijde vtipné, já hlavně nechci, aby byla socha využívaná třeba v politických kampaních," uvedl pro Aktuálně.cz.

Cedule poukazovala na to, že si letos v lednu udělala zastupitelka za hnutí ANO a ředitelka Služeb města (SMP) Lea Tomková výlet do Jihoafrické republiky bez vědomí představenstev obou městských firem. Spolu s ní tam jeli člen představenstva a výkonný ředitel SMP Jiří Strouhal a ekonomický ředitel SMP Stanislav Mergl. Výlet se prozradil až díky podezření na salmonelu, které si z Afriky přivezli.

Zatímco krátce po provalení celé akce rezignoval na svou funkci předseda představenstva SMP - Odpady Ladislav Koudelka (TOP 09), Lea Tomková se pustila do složitého vysvětlování. "Jsou věci, které nás inspirovaly, jak třeba řeší v parcích propojení flory a fauny. Možná se nám podaří v pardubických Tyršových sadech něco podobného brzy zrealizovat," uvedla Tomková.

Dodala, že se nejednalo o výlet, ale o studium, jak v jižní Africe likvidují odpady. Následně musela výlet za peníze daňových poplatníků vysvětlovat radním, ti se v pondělí usnesli, že předloží zastupitelstvu města její odvolání.

Není to první případ, kdy se socha Jana Kašpara stala součástí místního dění. Letec se například lidem v Pardubicích ukázal i jako fanoušek pardubického hokeje a oblékl si červenobílý dres HC Dynamo. Kolemjdoucí byli také svědky, jak aviatik hlídal tibetskou dogu, přičemž vodítko měl připevněné k volné paži, zatímco ve druhé držel vrtuli svého letounu Blériot.

Ve všech ostatních případech byla městská policie benevolentní. "Socha byla koncipovaná jako kontaktní, je k tomu určená. Většina věcí je tolerována, s tím, že pochopitelně jakékoliv poškození je zakázáno," řekl velitel policie Hübl.

autor: Martin Ťopek