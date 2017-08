Pád tanku z přívěsu nebyl trestný čin. Řidič jen nepřizpůsobil jízdu podmínkám

před 9 minutami

Pád tanku z vojenského podvalníku před třemi týdny Vojenská police pravděpodobně uzavře jako přestupek. Nehoda se stala 3. srpna na dálnici D35 ve směru z Olomouce na Hranice. Tank sjel z návěsu a zablokoval pravý jízdní pruh. "Nejeví se to jako trestný čin, řešíme to jako přestupek. Do 14 dnů by mělo být rozhodnuto, pravděpodobně bude vyslovena vina porušení zákona číslo 361 o provozu na pozemních komunikacích," řekl Kříž. Řidič podle něj nepřizpůsobil svou jízdu daným podmínkám. Podotkl, že řidič má povinnost si zkontrolovat, jak byl náklad upevněn. Při nehodě nebyl nikdo zraněn ani nevznikla škoda.