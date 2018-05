Nehoda náklaďáku a dvou aut zastavila provoz na dálnici D46 u Prostějova. Tři lidé jsou zranění

před 39 minutami

Dálnice je v místě nehody uzavřená, policisté dopravu odklánějí na exitu 26 Držovice. Dálnice bude uzavřená zřejmě delší dobu.

Prostějov - Nehoda nákladního auta a dvou osobních vozidel v úterý kolem 08:00 zastavila provoz na D46 u Prostějova. Nehoda se stala v úseku mezi Držovicemi a Olšany ve směru na Olomouc.

Při střetu se zranili tři lidé, jednoho z nich musel transportovat do nemocnice vrtulník. Nehoda se stala vzápětí poté, co byla doprava na dálnici zprovozněna po ranní havárii motocyklisty, který se naboural u Držovic.

"Nehoda se stala v místě bez omezení, ale před omezením se tvořily kolony. Řidič kamionu se podle prvotního šetření nevěnoval dostatečně řízení, nestihl dobrzdit před kolonou a narazil do dvou osobních aut. Kamion se převrátil na bok. Na místě byly zraněny tři osoby. Dva řidiči osobních aut byli převezeni do prostějovské nemocnice. Spolujezdkyně jednoho z nich byla letecky převezena do Fakultní nemocnice v Olomouci," uvedl prostějovský policejní mluvčí František Kořínek..

Dálnice je v místě nehody uzavřená, policisté dopravu odklánějí na exitu 26 Držovice. Dálnice bude uzavřená zřejmě delší dobu. Řidiči, kteří v místě uvízli, pravděpodobně dostanou možnost se otočit a z dálnice vyjet, doplnil policejní mluvčí.

Dopravu na D46 u Prostějova téměř na stejném místě komplikovala dnes od 5:30 také nehoda motocyklisty, který havaroval zhruba o kilometr dále v místech, kde je omezený provoz kvůli pracím na silnici. Policisté po nehodě zavedli kyvadlový provoz v jednom jízdním pruhu, kolem 07:00 již byla dálnice plně průjezdná.

Pětatřicetiletý motocyklista při havárii utrpěl lehké zranění, se kterým byl transportován do Fakultní nemocnice v Olomouci. Alkohol u něho policisté vyloučili dechovou zkouškou. Místo bylo na několik minut zcela neprůjezdné. Podle ŘSD se ve směru na Vyškov vytvořila zhruba osmikilometrová kolona a v opačném směru čtyřkilometrová.