Muž napadl bezdomovce, ten po útoku zemřel. Soud zmírnil útočníkovi trest na 10 let

Olomouc - Olomoucký vrchní soud snížil o dva roky na deset let trest pětadvacetiletému Jiřímu Christovi za loňskou smrt bezdomovce ve Šternberku na Olomoucku.

Podle odvolacího soudu nešlo v tomto případě o vraždu, ale o těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. Christ svého známého podle rozsudku brutálně napadl na odlehlém místě u chaty, kterou muži obývali. Útok byl razantní, oběť zemřela na otok mozku. Obžalovaný se k bití přiznal, samotnou vraždu však popíral.

Proti původnímu rozsudku se odvolal pouze obžalovaný. "Stejně jako soud prvního stupně jsme neměli pochybnosti o tom, že to byl právě obžalovaný, kdo poškozeného velmi intenzivně fyzicky napadl. Přesto jsme z podnětu obžalovaného celý rozsudek zrušili. Máme za to, že nebylo bez důvodných pochybností prokázáno, že obžalovaný byl alespoň srozuměn s tím, že může u poškozeného fyzickým útokem dojít k smrti," řekl mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik.

Muži obžalovanému původně z vraždy hrozilo deset až 18 let. Překvalifikováním trestného činu na těžké ublížení na zdraví s následkem smrti se mu sazba snížila na osm až 16 let. Christa zároveň vrchní soud poslal do věznice se zvýšenou ostrahou, doplnil Cik.

Incident se stal loni v polovině října. Předchozího konfliktu se zúčastnili čtyři bezdomovci včetně otce obžalovaného, kteří na místě ve velkém popíjeli víno. Christ se nakonec rozhodl spory vyřešit útokem. Podle žalobce svého známého napadl dvěma desítkami úderů pěstí do obličeje, muže poté po jeho sražení na zem obžalovaný také kopal do hlavy a hrudníku. Bití podle kriminalistů trvalo dlouho, podle výsledků pitvy jen na hlavu směřovalo nejméně 20 ran. Muž měl polámaná žebra a utrpěl pneumotorax.

Po útoku se napadený ještě vzpamatoval a zůstal s ostatními sedět u ohně. "Poté se jeho tři kolegové odebrali spát na chatu, napadený zůstal sedět u ohně. V noci se útočník vzbudil a šel se na něj podívat. Zjistil, že krvácí z uší, nosu, chrčí a nereaguje. Vrátil se však zpět a usnul," popsal případ již dříve vedoucí odboru obecné kriminality Jan Lisický. Když napadeného bezdomovce muži následující den našli ležet u ohně, už nedýchal.