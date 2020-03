Centrum je poloprázdné, obchoďák plný. Olomoučtí obchodníci se spojují vůči Goliášovi

Jan Žabka

Nákupní střediska dnes fungují jako zastřešená náměstí. Vedle nakupování si návštěvník může zajít do kina nebo posedět u kávy. Lidé v nich tráví svůj volný čas, zatímco centra menších měst jsou prázdná. Tak je tomu také v Olomouci, kde však tento trend chtějí zvrátit. Vznikla iniciativa, která se snaží sdružit obchody v historickém centru a přilákat zákazníky zpět do menších obchodů a kaváren.

Olomoucké centrum tvoří dvě náměstí, na jednom z nich se tyčí Sloup Nejsvětější Trojice, památka UNESCO. Kolem se nachází kavárny, restaurace, divadla a samozřejmě nespočet menších obchůdků. V roce 2013 však jen pár desítek metrů od nich vyrostl moderní obchodní dům Galerie Šantovka, který od té doby láká na širokou nabídku obchodů i volnočasových aktivit.

Šantovka pravidelně pořádá letní a gastronomické festivaly, výstavy nebo akce pro děti, a stala se tak velkou konkurencí pro místní podnikatele. Centrum města oproti tomu žije především o vánočních svátcích, zatímco po zbytek roku by si většina místních obchodníků přála více zákazníků. Situaci se nyní pokouší změnit podnikatel Roman Štěpánek. Chce do centra přilákat více zákazníků a zvýšit ekonomický zisk tamních podniků.

Pod značkou OC Střed se chystá sjednotit jejich majitele a provozovatele, a to pomocí sdíleného marketingu a pořádáním společenských akcí, na které jednotlivé podniky přispějí konkrétní částkou a on je uspořádá. Má jít v podstatě o městskou alternativu nákupních středisek, ve kterých však obchody mají takové služby zajištěné již v ceně podnájmu.

"Neustále slyším, že je centrum mrtvé a nikdo pro to nic nedělá. Od stejných lidí pak ale slyším, že oni dělají. Někdo otevře restauraci a chodí do ní lidi, tak má majitel pocit, že pro centrum něco dělá. Město zase zakázalo v centru konzumovat alkohol, takže říká, že z něj dostalo bezdomovce," vysvětluje potřebu projektu Štěpánek. A dodává: "Každý tedy něco dělá, ale není tam žádný jednoticí prvek, který by je sjednocoval v zájmu o olomoucké centrum." Právě tu úlohu má splňovat OC Střed.

Podle Štěpánka je pro obchody nevýhodné, když lákají za velké náklady pouze na svou nabídku. Efektivnější by podle něj bylo, kdyby obchody v městském centru lákaly na samotné centrum a svou značku budovaly především na kvalitě nabízených služeb, zatímco OC Střed by se postaralo o zbytek. To obnáší pravidelnou propagaci zapojených podniků na sociálních sítích, práci grafika a copywritera pro jednotlivé podniky i zveřejnění propagace v místním kulturním magazínu.

Do jeho projektu je v současnosti zapojeno téměř dvacet podniků. Jsou však i takové, které jsou k projektu skeptické a nevidí v něm smysl. Například pro majitele místního květinářství a zelinářství, které na náměstí provozuje již téměř 30 let, není pořádání akcí a společný marketing východiskem. "Vzhledem k tomu, co prodáváme, tedy hlavně ovoce a zeleninu, nám nepomůžou žádné jednorázové akce. Pomohla by nám spíše parkovací místa a lepší přístupnost aut do centra. To velké obchodní domy mají," vysvětluje. Dodává, že zisk jeho obchodu za poslední léta klesl tak moc, že stále častěji uvažuje o jeho uzavření.

Jinak iniciativu vnímá prodavačka v obchodě s okrasnými věcmi, ručně tvořenými umělými květinami a levandulemi. Podle ní je OC Střed přirozeným vývojem vzhledem k situaci v centru města, ale obchod, ve kterém pracuje, se do něj zapojovat nepotřebuje: "K nám chodí stálá klientela. Lidé jsou na nás zvyklí a vracejí se. Máme unikátní nabídku, a nemáme tak o zákazníky nouzi."

My centrum oživujeme, tvrdí Šantovka

Samotná Galerie Šantovka nevnímá OC Střed do budoucna jako konkurenci. "Podporujeme veškeré aktivity směřující k oživení centra. Ale podmínkou každého úspěšného marketingu je kvalitní produkt, v tomto případě nabídka akcí, obchodů a služeb, která z velké části musí teprve vzniknout," reaguje na projekt mluvčí Šantovky Juraj Aláč.

Aláč nesouhlasí s tím, že by Šantovka mohla být důvodem toho, že lidé v centru netráví tolik času. Dle jeho slov nákupní středisko v blízkosti historického centra vzniklo právě za účelem lidi do města přilákat.

"Klíčem je celoroční dramaturgie atraktivních akcí, které využijí unikátní kulisy historických náměstí. Je potřeba se inspirovat, jak fungují úspěšná centra historických měst v zahraničí," říká s tím, že do exkluzivního prostředí patří exkluzivní nabídka, jako jsou například obchody s lokálními specialitami.

Na tom se shoduje také Štěpánek, podle kterého musí návštěvník města v centru prožít kvalitní zážitek. "Musí pojmout co nejvíce smyslů. Když se podívá na sloup Nejsvětější Trojice, je to vizuálně krásný zážitek, ale další smysly strádají, takže je musí zaplnit to okolí."