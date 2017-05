Archeologové objevili na hradě Lipnici vlčí jámu ze 14. století. Je to pozůstatek padacího mostu

před 1 hodinou

Archeologové objevili na hradě Lipnici na Havlíčkobrodsku takzvanou vlčí jámu neboli zděnou šachtu. Nález pochází z první poloviny 14. století, tedy z počátku budování hradu. Podle kastelána Marka Hanzlíka je vlčí jáma důkazem, že byl hrad Lipnice neobvykle kvalitně postaven. Archeologický průzkum na Lipnici předchází rekonstrukci přístupové cesty a nádvoří hradu. Letos a příští rok se do této památky plánují investice v hodnotě až 22 milionů korun.

Lipnice nad Sázavou (Havlíčkobrodsko) - Při záchranném archeologickém průzkumu na hradě Lipnici na Havlíčkobrodsku byla v hradní bráně objevena takzvaná vlčí jáma.

Zděná šachta sloužila při zvednutí padacího mostu k zaklopení vnitřní části padacího mostu pod úroveň vjezdu. Nález pochází z první poloviny 14. století. ČTK to oznámil kastelán Marek Hanzlík.

"Vlčí jáma pochází z počátků budování hradu a je dokladem neobvykle kvalitní stavební produkce při zakládání hradu Lipnice. Zpřesňuje naše znalosti o původní podobě lipnického hradu a jeho obranného systému," řekl Hanzlík.

Tento podle něj jedinečný nález však musí být po zdokumentování opět zasypán.

Archeologický průzkum na Lipnici předchází rekonstrukci přístupové cesty a nádvoří hradu. Zároveň se pracuje na opravě druhého patra Thurnovského paláce, věže Samson a hradní vrátnice včetně fasád paláce.

"Práce budou trvat po celý rok, ale jen minimálně omezí návštěvnický provoz," uvedl Hanzlík.

Dělníci zatím s pomocí těžké techniky vybagrovali plochu nádvoří, položili nové rozvody, vytvořili podkladovou vrstvu a položili dlažbu. Práce pokračují opravou přístupové cesty k hradu.

Dosavadní betonové panely, které tvoří cestu už 50 let, nahradí dlažba z kamenných odseků. Podstatná část přístupové cesty by měla být opravená do začátku hlavní turistické sezony.

Na Lipnici se letos plánují investice zhruba 13 milionů korun. Dalších devět milionů je připraveno na rok 2018. Na opravy památek ve správě Národního památkového ústavu na Vysočině je letos určeno zhruba 22 milionů korun. Loni to bylo kolem pěti milionů.