před 1 hodinou

Osobní automobil srazil v neděli ráno na D46 chodce. Z prvotního šetření vyplývá, že dvaapadesátiletý muž zřejmě přecházel dálnici. Na místě zemřel, řekl policejní mluvčí Libor Hejtman. Nehoda se stala na 33. kilometru u Olšan u Prostějova ve 02:30, a to ve směru od Prostějova na Olomouc. Dálnice byla poté asi tři hodiny uzavřená, policisté odkláněli dopravu na objízdnou trasu. "Chodec zřejmě přecházel z Hablova do Olšan u Prostějova, v místě byl nedávno stržen most spojující obě obce. Šestačtyřicetiletý řidič vozidla nestačil na chodce, který se náhle objevil na dálnici, včas zareagovat, " uvedl mluvčí.