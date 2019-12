Muže na Opavsku zavalil strom, zůstal pod ním zaklíněný více než 5 hodin

Při útoku ozbrojenců na automobil japonského lékaře ve středu přišlo o život pět Afghánců. Lékař Tecu Nakamura je v kritickém stavu. Dějištěm útoku byla východní provincie Nangarhár, kde působí radikální hnutí Tálibán i členové Islámského státu. Tálibán se ale podle agentury AFP od útoku distancoval.

Mluvčí nangarhárského guvernéra řekl, že doktor Nakamura jel do provinčního střediska Dželálábádu. Podle agentury AFP jsou mezi oběťmi tři jeho strážci, řidič a kolega. Japonec byl převezen do místní nemocnice a musel být operován. Pak má být přemístěn do Kábulu. Podle svědků se útočníkům podařilo uprchnout, na místě zůstal prostřílený automobil.

Nakamura vystřídal svého japonského kolegu Kazuju Ita, který byl unesen a zabit. Mířil do japonské charitativní organizace Peace Medical Service, která v této části Afghánistánu působí přes deset let.