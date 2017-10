Muž si spletl imatrikulaci s inkvizicí. Na akademiky hradecké univerzity vytáhl nůž a růže

před 3 hodinami

Osmadvacetiletý muž s nožem narušil v úterý dopoledne imatrikulaci studentů v aule Univerzity Hradce Králové. Při slavnostním aktu se jako člen publika pustil do diskuse s akademickými hodnostáři. Při tom vytáhl z batohu nůž a růže a obojí pak pohodil na stůl před zástupci univerzity. Nikdo nebyl zraněn. Po odchodu z auly byl muž za necelou hodinu v Hradci Králové zadržen policií. "Muž se nejprve akademiků zeptal, co to je imatrikulace. Pak zmateně hovořil něco o inkvizici a dál diskutoval," řekla mluvčí univerzity Zuzana Boučková. Nůž, který byl dlouhý asi 30 centimetrů, podle ní dopadl na stoleček stojící před představiteli univerzity a zlomil se.

