Muž odsouzený za střelbu na exekutory zřejmě spáchal sebevraždu

před 1 hodinou

V Napajedlích na Zlínsku ve středu vyskočil z balkónu muž, který měl v nejbližších dnech nastoupit na dvanáct let do vězení za to, že loni vystřelil na exekutora. Byl na místě mrtvý. Policisté s ním dvě hodiny vyjednávali, ale muž se nakonec nenechal přesvědčit.

Napajedla - Muž z Napajedel na Zlínsku odsouzený k 12 letům vězení za střelbu na exekutory ve středu zřejmě spáchal sebevraždu. V nejbližších dnech měl podle serveru iDnes.cz nastoupit do vězení. Krajská policejní mluvčí Lucie Javoříková řekla serveru, že muž zemřel na místě po skoku z balkonu panelového domu v Napajedlech. Podle médií se jedná o odsouzeného Jaroslava Janotu.

K muži stojícímu na balkoně v sedmém patře domu policisté a záchranáři vyjížděli kolem 15:30. Policisté s ním vyjednávali, ale nakonec podle serveru zhruba po dvou hodinách skočil.

Na exekutory Janota vystřelil loni v lednu. Janota nejprve dostal písemnou výzvu exekutorů, na kterou nereagoval, a 12. ledna dvojice exekutorů přišla k jeho bytu. Zvonili, bouchali a po delší době násilím otevřeli dveře.

Janota se zamkl v obývacím pokoji, a když exekutoři násilně překonali i tyto dveře, namířil na ně pistoli. Oba exekutoři utekli, Janota pak vystřelil směrem ke dveřím bytu, u nichž stál jeden z exekutorů, který volal policii. Střela exekutora podle obžaloby minula zhruba o tři čtvrtě metru.

Letos v lednu olomoucký vrchní soud definitivně rozhodl, že si Janota odpyká 12 let vězení za pokus o vraždu a vyhrožování.

autor: ČTK